Успение Богородицы: о традиции крестного хода от Гроба Господня - в Гефсиманию (фото)

Это было красивое и торжественное шествие (крестный ход) около четырех часов утра с плащаницей Пресвятой Богородицы из монастыря, который находится рядом с Гробом Господним, вниз по виа Долороза, к пустой гробнице Пречистой Девы Марии, распложенной на склоне Елеонской горы, недалеко от Русской духовной Миссии в Гефсиманском саду.

По юлианскому календарю праздник Успения Богоматери припадает на 28 августа по «новому стилю». Итак, согласно устоявшейся традиции на Святой Земле, за три дня до этого торжественного празднования, плащаница приносится к Гробнице Пресвятой Богородицы при огромном стечении епископата и священства, паломников и местных палестинских христиан.

Православная община в Иерусалиме, бережно хранит древние вековые традиции, связанные с почитанием Богоматери. Путь от входа в пустую гробницу и вниз до самой крипты, освещается тысячами свечей, которые принесены верующими.

Эта великолепная церковь была построена в V веке веке и уничтожена в VII веке царем Хосроем Персянином. Сохранился только склеп, над которым крестоносцы и воздвигли существующий ныне храм.

Печально констатировать тот факт, что попасть в Иерусалим стало сложнее, чем когда-либо ранее. Как объяснить Израильским властями, что древнехристианские традиции соблюдаются исключительно для выражения своей искренней веры?

Мои мусульманские и еврейские коллеги даже не заговорили со мной на протяжении всей этой недели. Они назначают встречи, говорят о курортном сезоне в Израиле и Палестине, но в обсуждениях значение и важность имеют лишь рамадан и еврейские праздники.

Причиной этому молчанию в мой адрес, как мне кажется, служит соблюдение мной древних христианских традиций и тот факт, что многие христиане до сих пор пребывают здесь, признают свои апостольские корни и отмечают церковные праздники!

Как можно прекращать дискуссии, когда нами прилагаются огромные усилия, чтобы мирно выживать в земле, на которой был рожден, распят и воскрес наш Господь?!

Напоминанием нам о высокой цене за верность Господу на Святой Земле служит смерть новомученика архимандрита Филумена (Хасаписа), (годы жизни: 1913 – 1979), который был прославлен Иерусалимским Патриархатом в августе 2008 года. Отец Филумен был замучен израильтянами в греческом православном монастыре у колодца Иакова, где Христос встретил самаритянку, святую Фотинию.

Впервые я увидела небольшую частицу мощей святого Филумена в храме Гроба Господнего после ночной литургии. Эта частица была положена ко многим другим святыням в том же помещении, где находится небольшая часть Животворящего Креста Господнего.

Не далее, как месяц назад, впервые за тридцать лет, я смогла поклониться нетленным останкам святого Филумена, когда поехала в городок Наблус, где они находятся.

Я искренне благодарна Андрею, который приехал сюда преподавать английский язык в лагере в Тайбехе и вдохновил меня посетить святыни, находящиеся неподалеку.

Тысячи людей ждут начала рассвета, чтобы принять участие в ежегодном шествии, которое начнется в небольшом монастыре перед Святым Гробом Господним.

Здесь, на Святой Земле, многие православные христиане искренне и в покаянном чувстве стараются исполнить все строгие предписания поста, установленного в честь Пресвятой Богородицы. Паломники со всего мира приезжают, чтобы принять участие в крестном ходе, в воспоминание перехода Девы Марии от земли на небо.

После нескольких часов ходьбы в предрассветное время мы подходим к великолепной церкви, посвященной Пресвятой Богородице, и спускаемся вниз по мраморной лестнице, заходя как будто в раскаленную печь – множество свечей расставлены вдоль по обе стороны лестницы сверху донизу; оставлен лишь небольшой проход по центру.

Спускаясь вниз ступеням, которые ведут к склепу, паломники проходят мимо гробниц святых Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы, а также святого Иосифа Обручника.

Шествие сосредоточено вокруг плащаницы Пресвятой Богородицы, которую несут священники и монахини.

Прежде, чем Вы достигнете непосредственно гробницы, которая помещена под органическое стекло и задрапирована тканью и священными изображениями, Вы ощутите невероятный жар и свет, который исходит от сотен свечей, оставленных здесь верующими.

Предание гласит, что много веков назад, треть гробницы была удалена и перевезена в Константинополь. Настоящий камень от гробницы можно видеть в боковых стенках склепа.

Красивое шествие проводится ежегодно накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы (по старому юлианскому календарю), которое сопровождается народным пеним паломников на греческом, арабском и русском языках.

Большинство людей здесь насквозь мокры от жаркой температуры. Как только мы достигаем пустой гробницы с плащаницей Богоматери, которая менее, чем через неделю будет возвращена в обитель для другого важного празднования, Вам предстоит принять участие в удивительном «сражении» с толпой, чтобы выбраться снова на улицу.

Слава Богу! Многие люди плачут от благоговения…

Другие – крайне сокрушаются, что не имеют возможности свободного исповедовать свою веру в Иерусалиме. Может ли кто-нибудь помочь Израилю осознать, что право свободного вероисповедания должно лечь в основу общечеловеческих прав?

Плащаница Богоматери прибыла на место, ко Гробу Пресвятой Богородицы в Гефсимании, около 6 часов утра. Святыня была принесена архиепископом Иерусалимского Патриархата Дорофеем (Леоварисом) в окружении тысяч благоговейных местных жителей и иностранных паломников.

thearabdailynews.com

Перевод с английского "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".