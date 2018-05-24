Путь праведника: как известный художник из Перу стал афонским монахом-отшельником

Когда Мигелю Анхель де ла Хара Хиггинсону исполнилось семь лет, его матери было видение. Она ощутила, что однажды сын оставит ее ради «далекого места, подобного острову, где люди живут уединенно, постоянно пребывая в молитве и редко выходя в мир». Думается, однако, что она даже с трудом могла представить, насколько далеко от родного Перу, физически и духовно, поиски жизненного пути забросят ее сына.

Сегодня он – отец Симеон, отшельник, Православный греческий монах, который живет на Святой горе, представляющей из себя самоуправляемое, исключительно мужское сообщество, расположенное на горе Афон (восточный один из трех наиболее выступающих полуостровов в Северной Греции, в префектуре Халдики).

Однако, не столько Перуанское происхождение, сколько яркое присутствие в нем поэта и художника, сделало отца Симеона столь известной фигурой среди посетителей Святой Горы, особенно в молодежной среде.

Его странствия начались в 1968 году, когда он 18-летним юношей оставил Перу для того, чтобы изучить мир. Путешествуя по Европе и Азии в течение двух лет, он открыл для себя восточную философию и религиозные традиции, такие как буддизм, индуизм и йогу. В конце концов он поселился в Париже, где проживал в течение последующих трех лет.

Именно в Париже он впервые познакомился с греческим монахом и узнал о Православии; встреча, которая должна была оказать огромное воздействие на него. В течение последующих двух с половиной лет он изучает агиографию (иконопись) у Леонида Успенского, в то время как его интерес к Православию усугубляется.

Впервые Мигель посетил Грецию в 1972 году, где и воспринял Православную веру с тем, чтобы вернуться в 1973 году и остаться там навсегда, поступив в монастырь Агиос Георгиос (Св. Георгия) на большом греческом острове Эвия (Эвбея). Когда, в 1974 году, весь монастырь перебрался в обитель Агиос Григориос (Св. Григория) на Афоне, Симеон последовал за братией, и проживал в монастыре Агиос Григориос до 1987 года. Впоследствии он стал отшельником, перебравшись древний отшельнический скит Тимиос Ставрос рядом с монастырем Ставроникита, где сделал новую пристройку и обосновался.

При первой же встрече с отцом Симеоном поражаешься его юношеской увлеченности и радости – те качества, которые, по его словам, «невозможно скрыть». Внимательный слушатель и легкий собеседник, он отвечает на вопросы непосредственно и точно, ни разу не выказав резкую категоричность в суждениях или холодность в разговоре. В его проницательном, остром взгляде виден пытливый ум, постоянно ищущий способы выражения любви и радости, которыми он хочет поделиться с другими.

После 24 лет жизни в Греции отец Симеон выражает глубокую любовь и восхищение греческой культурой и языком, говоря, что даже не пишет на родном испанском языке, предпочитая ему греческий. Благодаря многочисленным путешествиям, он обладает богатыми и разнообразными навыками и знаниями, в таких областях как французский сюрреализм, маты татами, японская кухня и китайское искусство.

А своей любовью к творчеству он обязан своей перуанской семье.

Отец Симеон говорит, что потребность приобщиться внутренней, духовной радости и привела его к искусству и молитве; это было преобладающей силой в его жизни. Через поэзию, картины, фотографию, молитвы и наставления он смог достичь этого и попытался коснуться людских сердец, не взирая на географические границы Святой Горы Афон.

Несколько работ отца Симеона были изданы, включая его поучения «Nifalios Methi» (Отрезвляющее пьянство) в 1995 году, публикация «Святая гора сегодня» увидела мир в 1993 году благодаря издательству Александрия Пресс в Лондоне, а также поэтический сборник «Simeon Mnema», напечатанный 1994 году. Новый сборник стихотворений, который называется «Me Imation Melan» (В черных одеждах) в скором времени должен быть опубликован издательством Агра Эдишенс в Афинах.

Художник пребывающий в одиночестве и отшельник, монах, погруженный в искусство, его поэзия и живопись, обладают как свежестью для «здесь и сейчас», так и высотой, которая касается вечных вопросов; его произведения полны поразительной непосредственности и в то же время уравновешенности. Это заставляет задуматься: какова разница между художником и отшельником – и есть ли она вообще?!...

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

По материалам официального сайта отца Симеона

По материалам diakonima.gr

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