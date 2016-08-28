Почему православные празднуют смерть - Успение Богородицы

Православный мир 28 августа отмечает Успение Пресвятой Богородицы – праздник, принадлежащий к числу двунадесятых.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", согласно церковному преданию Богородица завершила свои земные дни в Иерусалиме.

Во время молитвы на Елеонской горе с небес спустился Архангел Гавриил и возвестил Божией Матери о дне Ее кончины. Архангел подарил Богородице райскую ветвь, от которой исходило чудесное свечение – как символ победы над смертью.

Чтобы проститься с Божией Матерью в Иерусалиме собрались все апостолы, которые странствовали по миру, проповедуя спасение во Христе. Не было только апостола Фомы. Внезапно кровля горницы разверзлась, и в окружении ангелов и ослепительного света сошел Иисус Христос. Богоматерь обратилась к Господу с горячей молитвой и отдала Свою душу в руки Богу.

После Успения апостолы понесли тело Божией Матери в Гефсиманию, чтобы похоронить ее близ могил родителей и праведного Иосифа Обручника. Однако первосвященники задумали помешать процессии и натравили на нее своих приспешников, чтобы они сожгли тело Богородицы и убили апостолов. Господь не дал осуществиться этому плану, наслав на них слепоту. Тогда один из священников Иудеи попытался опрокинуть одр Божией Матери, но ангел отсек ему руки, исцелив только после раскаяния.

На третий день по Успении, к гробу Богоматери явился апостол Фома. Он пожелал в последний раз увидеть тело праведницы, чтобы попрощаться с Ней. Но когда апостолы отвалили камень от гроба, тела не обнаружили. Божия Матерь явилась ученикам Христа в славе воскресения и утешила их: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни».

Святая Гора Афон считается земным уделом Богородицы. Она успела побывать здесь еще при своей земной жизни и благословила эту землю, взяв под свою опеку.

В монастырях Афона бережно хранятся Богородичные святыни. Например, в монастыре Ватопед сохранился Пояс Пресвятой Девы Марии - одна из самых древних и самых почитаемых христианских святынь. Монахи Ватопедского монастыря изготавливают пояски и прикладывают их к Поясу Пресвятой Богородицы. Благодатью Божией Матери, от них совершаются многие чудеса.