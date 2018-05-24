7 тайн и самых больших загадок Святой Горы Афон

Монашеская республика - наверное самая загадочная территория на земле, тайны которой не перестают быть интересными всему миру, вместе с тем, не требуют разгадки.

Мы собрали наиболее известные таинственные факты о Святой Горе Афон. Многие из них имеют статус преданий, но вместе с тем, остались в памяти поколений.

УДЕЛ БОГОРОДИЦЫ

Согласно церковному преданию, Божия Матерь, приняв благодать Святого Духа, готовилась по жребию отправиться в Иверию, но Ангел возвестил, что апостольский труд ее ожидает в ином месте. Корабль попал в бурю и причалил к Афонской горе. Язычники встретили Божию Матерь и приняли крещение. Богородица сказала: "Сие место буди мне в жребий, данный мне от Сына и Бога моего".

Благословив народ, Она добавила: "Благодать Божия да пребудет на месте сем и на пребывающих здесь с верою и благоговением и соблюдающих заповеди Сына и Бога моего. Потребные к жизни на земле, блага будут им с малым трудом в изобилии, и жизнь небесная уготовится им, и не оскудеет милость Сына моего от места сего до скончании века. Я же буду заступница места сего и теплая о нем ходатаица пред Богом".

Предание сохранило также слова Богородицы:

"Для свободного служения Богу нет другого более удобного места, как гора Афонская, которую Я приняла от Сына Моего Бога в наследие Себе, дабы те, кои хотят удалиться от мирских забот и смущений мира, приходили туда и служили там Богу беспрепятственно и спокойно. Отныне будет называться Гора эта вертоградом Моим. Много люблю Я это место, и придет время, когда оно от края до края, на север и юг, наполнится множеством иноков. И если они от всей души будут работать Богу и верно сохранять заповеди Его, - великих дарований Я сподоблю их в великий день Сына Моего..."

12 (или 7) НЕВИДИМЫХ СТАРЦЕВ

Преподобный Паисий Святогорец однажды повстречал удивительного старца, который рассказал о том, что живет на вершине Святой Горы Афон. Старец помог преподобному найти дорогу к скиту святой Анны. Позже отец Паисий написал: Мне рассказали, что на вершине Афона живут двенадцать - другие называли число семь - отшельников, у меня возникла мысль, не был ли тот, кто повстречался мне, одним из них. Я рассказал о происшедшем опытным старцам, и они подтвердили: "Да, это, должно быть, один из преподобных отшельников, живущих тайно на вершине Афона".

ЗАПРЕТ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Согласно преданию, в 422 году дочь Феодосия Великого царевна Плакидия посетила Святую гору, но войти в монастырь Ватопед ей помешал глас, исходивший от иконы Божией Матери.

Запрет нарушался во время турецкого владычества и в ходе гражданской войны в Греции (1946-1949), когда женщины и дети спасались в лесах Святой Горы.

Сейчас же за проникновение на территорию Афона для женщин предусмотрена уголовная ответственность 8-12 месяцев лишения свободы.

АСПИДОВА ВОДА

«Язык дракона» - этот камень Афанасию Великому передал император Никифор Фока. Четыре раза в год с ним совершается ритуал – камень погружают в чан с водой и из него выходят пузырьки воздуха, вода буд-то закипает. После чина освящения воды, монахи кропят ею кельи и пьют. Говорят, аспидова вода не только отгоняет змей, но и помогает в случае змеиных укусов.

ПЕНИЕ АНГЕЛОВ

Не будем ни подтверждать, ни опровергать правдивость этого события, приведем лишь как историю, о которой было сказано очень много.

Один паломник приехал на Афон. Ночью он вышел во двор и увидел свет в храме. Подойдя ближе, он услышал пение и подумал, что идет богослужение, но двери храма были закрыты.

Он заглянул в окно и увидел ангелов в белых одеждах, которые пели Херувимскую песнь. Паломник побежал в гостиницу, взял записывающее устройство и успел записать лишь окончание ангельского пения. По данному событию был снят фильм «Пение Ангелов на Афоне».

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ И МОЛИТВА ЗА ВЕСЬ МИР

Многие паломники замечали удивительный факт: на Афоне время течет иначе: монахи и послушники за день успевают сделать множество дел. До того как весь мир проснется, на Афоне отслужено до 300 Божественных литургий.

На Афоне до сих пор сохраняется византийское время. 12 часов ночи чаще всего бывает с заходом солнца. Новые сутки начинаются с заходом солнца, поэтому афонское время отличается от греческого - от 3 часов летом, до 7 часов зимой.

Службы в монастырях начинаются в полночь. Когда мир спит, на Афоне беспрерывно, из века в век, молятся за весь мир.

СВЯТЫНИ АФОНА

Древние афонские монастыри хранят бесчисленные богатства: чудотворные иконы и мощи святых угодников Божиих.

Великая Лавра (X в.)

Мощи Петра Афонского, пещера святого. Главный храм монастыря – образец «святогороского» типа архитектуры. Богатая ризница, в которой хранятся, например, одежда и венец византийского императора Никифора Фоки.

Ватопед (X в.)

Пояс Богородицы. Чудотворные Афонские иконы Богоматери «Всецарица» (XVII в.), «Елеоточивая», «Закланная». Глава Иоанна Златоуста.

Иверский (X в.)

Чудотворная икона Богоматери Иверская.

Хиландар (XII в.)

(сербский)

Чудотворная икона Богоматери, Частицы тернового венца, трости и савана Иисуса Христа. Мощи святых. Обитель считается колыбелью сербского народа.

Дионисиат (XIV в.)

Часть мощей (рука) пророка Иоанна Предтечи. Чудотворная икона Богоматери «Акафистная».

Кутлумуш (XI в.)

Резной иконостас главного храма – одно из лучших произведений искусства на Афоне.

Пантократор (XIV в.)

Чудотворная икона Божией Матери «Геронтисса» («Старица») – одна из наиболее почитаемых на Афоне. Мощи святых.

Ксиропотам (X в.)

Самая большая на Афоне частица Креста Господня.

Зограф (X в.)

(болгарский)

Нерукотворная икона святого Георгия. Место гибели 26 Зографских мучеников (православных монахов, сожженных в XIII в. униатами).

Дохиар (X в.)

Чудотворная икона Богоматери «Скоропослушница» (X в.), прославившаяся в XVII в.

Каракалл (X в.)

Часть мощей (глава) апостола Варфоломея.

Филофей (X в.)

Чудотворная икона Богородицы «Сладкое лобзание» (прославилась во времена иконоборчества; по преданию, прибыла в монастырь из Константинополя, двигаясь по волам). Десница святителя Иоанна Златоуста.

Симона Петра (XIII в.)

Часть мощей (левая рука) святой Марии Магдалины.

Святого Павла (X в.)

Дары, принесенные волхвами новорожденному Иисусу. Иконостас главного храма – образец афонской школы резьбы по дереву.

Ставроникита (XVI в.)

Чудотворная мозаичная икона святого Николая («Устричного») (XIII – XIV вв.)

Ксенофонт (X в.)

Чудотворная икона Богородицы «Одигитрия», мозаичные иконы святых Георгия Победоносца и Димитрия Солунского (XIV в.)

Григориат (XIV в.)

Частица Креста Господня, мощи святых.

Эсфигмен (XI в.)

Монастырь относится к греческим «старостильникам», он не поминает Константинопольского патриарха и не имеет канонического общения с другими монастырями Афона.

Святого Пантелеимона (русский)

Состоит из двух монастырей: «старого» (X в.) и «нового» (XVIII в.). Массовое поселение русских в монастыре началось после 1497 г. Здесь находится самый большой на Афоне колокол. Богослужения ведутся на греческом и церковнославянском языках. Главная святыня – глава великомученика Пантелеимона Целителя.

Констамонит (XI в.)

Часть хламиды Иисуса Христа. Чудотворные иконы: первомученика Стефана (VIII в.) и Богоматери «Одигитрия» (XII в.)

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".