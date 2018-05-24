Секрет долголетия Афонских монахов

Монахи Святой Горы Афон относятся к числу долгожителей и живут в среднем на 10 лет дольше, чем обычные греки. Изучив несколько монастырских кладбищ, учёные отметили, что средний возраст погребённых монахов составляет 87-89 лет.

При этом средняя продолжительность жизни мужчин в той же Греции - 78 лет.

Монашеский образ жизни может стать примером для всех, кто хочет быть здоров, считает профессор Салоникского университета Хараламбос Аидонопулос.

Монастырская трапеза бывает здесь дважды в день – утром и вечером, и сопровождается молитвами до и после. Едят молча, слушая Священное Писание или выдержки из жития и учений святых отцов Церкви.

Монахи святой Горы Афон употребляют большое количество оливкового масла, а в постные дни, отказываются и от него. Они едят мало белковой пищи, много зелени, при этом источник протеинов для них – рыба.

В книге "Диета Святой Горы Афон" говорится о том, что долголетию монахов способствует простая здоровая пища и строгие посты.

В монашеском рационе отсутствуют продукты фастфуда, пицца, колбаса, сосиски, которые так привычны мирским людям. Они не употребляют пищу, содержащую консерванты. И, разумеется, монахи не курят.

Если построить свой дневной рацион по принципу монашеского питания, в неделе будет три умеренных дня, три постных дня и один праздничный.

Во время постных дней – понедельник, среда, пятница - не употребляются молочные продукты, рыба, мясо, алкоголь, яйца и масло. В день достаточно съесть немного фруктов, овощей, орехов, бобов.

В умеренные дни – вторник, четверг, суббота - позволительны молочные продукты, оливковое масло, рыба, птица, яйца. Позволяется немного красного вина, его умеренное потребление и только за трапезой, препятствует образованию тромбов, стимулирует работу сердца и снижает уровень холестерина. Но от сахара, мяса нужно отказаться.

Эта пища допускается в некоторых монастырях и лишь раз в неделю, в праздничный день – воскресение. В эти дни монахи едят пироги, рыбу, сладости.

Афонские монахи ведут активный образ жизни, много трудятся, в этом также секрет их долголетия. Каждый монастырь самостоятельно обеспечивает себя практически всем необходимым питанием, которое является свежим и экологически чистым.

Еще один немаловажный факт: распорядок дня монахов Святой Горы привязан к смене дня и ночи, что обеспечивает естественные ритмы сна.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".