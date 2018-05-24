Жизнь и удивительные пророчества священномученика Косьмы Этолийского о будущем всего мира

Священномученик Косьма Этолийский - народный герой, проповедник, просветитель и мученик, день памяти которого отмечается 24 августа, более 10 лет прожил на Афоне, активно противостоял католической экспансии на Балканах и исламизации православного народа.

Также сохранились предания о его чудотворных способностях и пророчествах о будущем Греции и всего мира. Приведем пророчества святого без комментариев.

«Весь мир будет опоясан одной ниткой, люди будут разговаривать из одной дальней местности с другой, например из Константинополя с Россией».

«Воры и разбойники не будут более промышлять в горах. Они будут жить в городах, одеваться, как обычные люди, и приходить среди бела дня, чтобы обворовать вас».

«Придет время, когда в жилища проникнут бесы под видом небольших коробок, а их рога будут торчать на крышах».

«Придет время, и вы ничего не станете узнавать».

«Наступит время, когда брат поднимется на брата».

«Придет время, и вы увидите, как три, даже четыре семьи будут жить в одном доме».

«Не стройте большие дома с большими окнами, чтобы к вам не заходили беспрепятственно».

«Налогом обложат даже куриц и окна».

«Чтобы спастись, вы пойдете жить в другое место, а другие придут на ваше».

«Беда придет к вам от образованных».

«В школах появятся такие вещи, что ум ваш не вместит».

«Мы увидим, как земля наша превратится в Содом и Гоморру».

«Вам ссудят много денег и потребуют обратно, но не смогут взять».

«Вас обложат большим, непереносимым налогом, но не смогут добиться своего».

Святой Косьма родился в дикой горной деревушке, которая называлась Мега Дендрон или Мегало Дендрон (в переводе с греч. «Большое дерево») и находилась в 2 километрах от районного центра Термо.

Его родители были бедными, но благочестивыми людьми и сами происходили из Эпира (территория на границе современной Греции и Албании).

Семья Димитриу сначала жила в деревне Таксиархис, где и родился старший брат святого Косьмы – Хрисанф, а затем перебралась в Этолию.

Там около 1714 года у них рождается еще один мальчик, который был крещен с именем Констант (по другим источникам Костас или Констас).

Сведения о юношеских годах святого Косьмы временами сильно разнятся.

Согласно преданию, до двадцати лет он был малообразован и начатки знаний получил от старшего брата или обучаясь в Тайной школе («Крифо Схолио»), которая действовала во время турецкого ига при монастыре святой Параскевы в поселке Мандра.

По другой версии, родители, не взирая на скудные сбережения, заработанные ткачеством, все же постарались дать обоим сыновьям прекрасное образование.

Старший сын – Хрисанф, получил блестящее образование в Великой школе нации (престижный греческий университет в период турецкого владычества), затем был руководителем этой же школы, принял монашество и много потрудился на ниве просвещения греческого народа.

Констант с восьми лет обучается под руководством иеродиакона Герасима Литсикаса и священника Анании Дервишана в Сигдитсе.

В 1732 году юноша возвращается домой и расширяет свои знания в общинной школе Ломботины, область Этолия. Через несколько лет, одаренный юноша сам начинает преподавать в этой же школе. Предание гласит, что в то время и была открыта Константом первая школа в поселке Таскиархис, где некогда проживал его семья.

Констант не останавливается на достигнутом и приходит в монастырь святой Параскевы, чтобы послушать известного проповедника отца Прокопия Яннелоса. Здесь, в обители, он изучает обширные монастырские библиотеки, в которых хранились тысячи редких рукописей, общается со многими учеными.

В 1754 году молодой человек приезжает на Святую Гору, чтобы получить систематическое образование при училище «Афониада», открытое в Ватопедском монастыре. Здесь учителями Константа становятся лучшие представители греческой нации – Панайотис Паламас и Евгений Вулгарис (впоследствии ставший архиепископом Славянским и Херсонским и открывший Полтавскую духовную семинарию).

По окончании обучения в «Афониаде», Констант принимает решение остаться на Святой Горе в одной из старейших обителей, которая называлась Филофей. В скором времени он был пострижен в монашество с именем Косьма и рукоположен в священный сан.

Пробыв в общей сложности на Афоне около десяти лет, до 1760 года, отец Косьма отправляется в Константинополь, чтобы получить разрешение у Патриарха на миссионерскую деятельность среди греческого населения, которое находилось в крайне тяжелых условиях. В то время Предстоятелем был Патриарх Серафим II Анина, по прозвищу Арнаут, который благословил подвижника на труды, назначив его проповедником всей греческой земли.

С 1761 года святой Косьма неустанно и самозабвенно трудится, говоря простому населению о Христе, основывая гимназии, открывая начальные школы и приюты (всего было открыто более 200 школ), где дети и взрослые могли бы научиться основами греческой письменности, чтению и началам арифметики. Это были скорее культурные, нежели образовательные центры, цель которых заключалась в поддержании национальной памяти и вековых традиций среди угнетенного турецкой властью греческого населения.

Святой Косьма, названный равноапостольным за свои труды в деле просвещения на Балканах, проповедовал в течение 18 лет, до самой своей мученической смерти в 1779 году.

Начав свои странствия с окрестностей Константинополя, он продолжает свой путь и миссионерскую деятельность в Македонии, Фессалии, Навпакте и Эпире. После возвращения в родную ему Этолию, Косьма был схвачен турками и сослан. Через подкуп властей, миссионер был отпущен на свободу и получив разрешение от нового Патриарха Самуила, вновь отправляется проповедовать Слово Божие.

Он посещает Фракию, Скопелло, Западную Македонию, а также земли, управляемые венецианцами.

После поражения греков в восстания против Османского владычества на острове Пелопоннес в 1770 году, отец Косьма вынужден был удалиться на Афон. Находясь здесь в течение 5 лет, он путешествует по монастырям и скитам Святой Горы и занимается изучением творений святых отцов.

Опасаясь очередного восстания, султан Мустафа III принимает решение о переселении греков с полуострова вглубь Азии.

Патриарх Софроний II выразил протест таким действиям правителя и вызвал святого Косьму в патриархию, чтобы тот посредством личного авторитета смог выступить посредником между народом и султаном, дабы отменить решение последнего.

Косьма согласился и получив фирман, то есть соответствующий документ, отправился в свое последнее путешествие. За пять неполных лет он посетил многие острова в Эгейском море, Святую гору, Румелию, Эпир, Западную Македонию, Паргу и Корфу. Следует сказать, что многие территории были подконтрольны венецианцам, которые не разрешили отцу Косьме проповедовать и более того, хотели убить его возле острова Лефкада.

Возвратившись в Северный Эпир в 1779 году, отец Косьма проповедует в селе Коликонтаси, которое находилось в районе Фиери (современная Албания).

В письме своему брату от 2 марта 1779 года Косма писал о своих отношениях с разными группами населения: «Десять тысяч христиан меня любят и один не очень. Тысяча турок меня любят, один не очень. Тысяча евреев хочет моей смерти и только один против»

Вскоре святой был задержан местной турецкой администрацией, в лице Ходжи Паши. Предлогом к аресту послужило то, что чиновник якобы лично хотел видеть миссионера, хотя на самом деле, причина была совершенно иная. Местная еврейская диаспора терпела огромные убытки, поскольку Косьма учил о том, что воскресный день христианам следует проводить не рынке, а в молитве и чтении Священного писания.

24 августа 1779 года святой Косьма в возрасте 65 лет был выведен за стены поселения Коликонтаси и повешен. Затем к телу священномученика был привязан камень, и останки святого были выброшены в реку Апсос, которая протекала неподалеку.

Через некоторое время священник села Коликонтаси, по имени Марк, нашел мощи священномученика Косьмы, которые стояли в воде. Останки святого подвижника были торжественно положены внутри церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Ардевузском монастыре, неподалеку от места казни.

Канонизация священномученика Косьмы была совершена патриархом Константинопольским Афинагором (Спиру) в 1961 году.

В августе 2014 года Албанская православная церковь отпраздновала 300-летие со дня рождения и 235-летие со дня мученической кончины равноапостольного Космы Этолийского.

В своей проповеди глава Албанской Православной Церкви архиепископ Анастасий подчеркнул, что «современные христиане многим обязаны святому Косме», ведь именно он «остановил массовые исламизации и спас Православие в этом регионе от полного уничтожения».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".