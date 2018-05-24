Святыни Афона: три подарка Спасителю

В афонском монастыре Святого Павла хранятся одни из самых древних и почитаемых христианских святынь – дары волхвов.

Согласно Евангелию, когда в Вифлееме родился Иисус Христос, волхвы с востока, ведомые звездой, пришли поклониться Спасителю. Мудрецы принесли с собой символические дары Иисусу: золото как Царю Иудейскому, ладан как Богу и смирну как человеку. Точно неизвестно, сколько именно волхвов пришли в пещеру к новорожденному Христу, однако принято считать, что их было трое по числу даров, которые они принесли. Английский монах, историк и святой Беда Достопочтенный утверждал, что звали волхвов Каспар, Мельхиор и Валтасар.

Всю свою земную жизнь Богородица берегла дары восточных мудрецов, а незадолго до своего Успения передала их в Иерусалимскую Церковь, где святыни хранились 400 лет. Позже они были перенесены в Константинополь в храм Святой Софии.

Так что же представляют собой подарки новорожденному Спасителю? Золото, которое принесли волхвы, это пластины-подвески – всего 28 штук. Выполнены украшения в форме геометрических фигур: трапеций, треугольников, квадратов. Вместе они составляют единое украшение, которое во времена Иисуса Христа было принято одевать на царей. Каждую такую подвеску древние ювелиры украсили искусными узорами. Интересно, что орнамент ни на одной из золотых пластин не повторяется. Ладан и смирна (ценная ароматическая смола), скреплены в шарики, размером с грецкий орех. Это очень символично, так как отражает человеческую и Божественную природу Спасителя.

В XV веке после падения Византийской империи дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария передала святыни на Афон. Вначале, она хотела пренебречь афонской традицией и лично ступить на Святую Гору, но братия монашеской республики предостерегла ее от этого шага. Святыни, переданные афонским монахам Марией Бранкович, до сих пор бережно хранятся в обители святого Павла.

По утверждению святогорцев, дары волхвов обладают чудотворной силой и способны исцелять душевнобольных и бесноватых. Более того, ладан и смирна даже по прошествии 2 тысяч лет продолжают благоухать. Паломники, посетившие Афон свидетельствуют, что если поднести ухо к одной из золотых пластин можно услышать необъяснимый чудесный шепот, повествующий о Рождении Христа.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".