Уникальной работой грузинского мастера заменят 500-летние врата в монастыре Дионисиат (фото)

После 150-летнего перерыва Грузинская литургическая традиция вновь была возобновлена на Святой Горе и сегодня там служит архимандрит Григол. Вот уже несколько лет, как Николоз Бадурашвили прибыл на Афон и вскоре новые резные двери, сделанные его руками, заменят главные врата (которым около 500 лет) монастыря Дионисиат.

«Прошло уже 20 лет с тех пор, как я начал работать с деревом. В течение всего это времени, несколько раз я пытался изменить свою профессию, но в конце концов я отчетливо осознал, что резьба – именно то, чем я хочу заниматься» - делится художник.

В 2000-х, когда постройка Собора Святой Троицы в Тбилиси (Цминда Самеба) была окончена и начались работы по дереву, вместе с друзьями мы решили принять участие в этом деле. Мы были настолько увлечены, что даже не задумывались заплатят ли нам! Мы трудились и учились одновременно. Тогда же я встретил своего будущего духовника – отца Якова Ушикишвили и у меня началась новая жизнь. Я побывал во многих местах и увидел множество монастырей. Также я познакомился с отцом Гавриилом Явелидзе, который впоследствии ушел на Святую Гору, а затем прислал мне приглашение. Вот так я отправился туда в качестве паломника. Когда там увидели мои работы, то в скором времени все вопросы с документами были улажены, чтобы я мог трудиться на Святой Горе. В течение первых трех лет я работал в Зографском Болгарском монастыре, где сделал два иконостаса. Затем я перебрался в Ватопедский монастырь.

На башне этой обители установлены трехсотлетние часы и памятник человеку, вооруженному мечом. Человек также держит молот и металлическую пластину (било). Каждые полчаса он ударяет молотом по пластине, напоминая о том, что мы смертны. Так вот эта работа была заменена новой, сделанной мною, которая представляет собой ее точную копию; высота статуи составляет 2 метра.

- Вы копируете более древние работы или создаете новые на их основе?

- Я копирую оригиналы, которые затем хранятся в музеях. Здесь каждая обитель имеет свой собственный музей. Из Ватопеда я переехал в монастырь Дионисия (Дионисиат). Здесь у меня три ближайших друга – Вано Одишелашвили, Иосиф Табатадзе, и Малхаз Шаманаури. Двое из них занимаются позолотой, а один является резчиком по дереву. Они познакомили меня со священником по имени Симеон, который очень любит искусство. Когда он увидел мои работы, то спросил не желаю ли я сделать новые врата для обители Дионисиат. В настоящее время вратам около 500 лет, и они очень сильно повреждены. Дионисиат была основана в XV веке и входит в число пяти наиболее древних монастырей на Святой Горе: 1. Великая Лавра (греческий монастырь), 2. Ватопед, 3. Иверон (Это был грузинский монастырь, но сейчас греческий), 4. Хиландар и 5. Дионисиат.

Работать над созданием новых врат я начал 2 года назад. Это центральные (входные) двери монастыря. На протяжении веков, их размер увеличивался, так что мастера добавляли все больше украшений. На первый взгляд, эти орнаменты могу показаться одинаковыми, но, если присмотреться поближе, то вы увидите, что они имеют существенные различия. В большинстве своем это византийские орнаменты, но там присутствуют также и восточные узоры. Высота двери составляет 2,85 метров, а ширина –1,2 метра. Каждое крыло, имеет 60 см ширины. Сейчас мы занимаемся росписью и позолотой. Сама дверь сделана из дуба, а вот узоры изготовлены из груши. Старые врата были изготовлены из тех же самых пород древесины. Также мне было разрешено высечь свои инициалы на Грузинском языке.

- Расскажите о своей семье…

- Свою будущую супругу, Тамару Чхиквадзе я встретил, в храме. У нас один духовник, отец Яков. Сейчас она с детьми живет в Тбилиси. Я езжу домой каждые полгода.

- Вам поступает много предложений?

- Да, порой приходится отказываться, если я вижу, что не смогу уложиться в срок. Монастырь Симонопетра попросил меня сделать два иконостаса. Переговоры ведутся также с монастырем Иверон. Вот уже 150 лет прошло с того момента, как там трудился последний грузинский мастер. Гору Афон часто называют Садом Пресвятой Богородицы. На сегодняшний день здесь в монастырях проживает 17 грузинских монахов.

- Какое чувство у Вас было, когда впервые прибыли сюда?

- Это было как в сказке. Русские, Сербы, Болгары часто обращаются ко мне и когда они узнают, что я грузин, то все начинают выкрикивать «Иверский! Иверский!» Они знают, что это был грузинский монастырь.

Гора Афон – это полуостров, попасть на который возможно лишь на лодке. Есть также автомобильная дорога, но она закрыта, и открывают ее только лишь в случае крайней необходимости. Архитектура здесь средневековая и старше.

Первый монастырь, Великая лавра, был построен в IX веке. Длинна Афона составляет 96 километров, а в самом широком месте – 17 километров. В целом, здесь 20 монастырей, 17 из которых являются греческими. Три обители принадлежат сербам, русским и болгарам. Грузинский монастырь Иверон на сегодняшний день находится в руках греков и грузинские надписи на фресках почти полностью уничтожены. Тем не менее, огромное число ценных грузинских экспонатов находится в их музее. А именно, хранится броня Торнике Эристави (святой Иоанн-Торнике Святогорец). Иверский монастырь был построен на его средства и кроме того, Торнике Эристави принял здесь постриг в X веке. Здесь также собрана богатая библиотека, с некоторыми очень ценными иконами.

Беседовала Эка Салагайя

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".