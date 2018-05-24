40 греческих пословиц монахов Святой Горы Афон

Монахи Святой Горы Афон сохранили и используют в повседневном общении греческие пословицы и поговорки. Они впитали мудрость веков, в них собран житейский опыт многих поколений.

На Афоне информация от одного человека к другому, сегодня, как и много веков назад, передается, в основном, в устной форме. В греческой народной мудрости переплелись философские тезисы античных мудрецов и современный греческий фольклор. В их основе, как правило, лежит идея, близкая любому человеку, что делает речь более яркой и эмоциональной.

Афонские пословицы греческих старцев не просты – они наделены глубоким духовным подтекстом и трудны в переводе.

У греков есть понятия «паримия» - это пословица, законченное образное изречение и «гномико» - поговорка, расхожее выражение, фраза. Пословицам присущ поучительный тон. Поговорки менее назидательны.

Мы сделали подборку крылатых греческих выражений, которые используют греческие монахи Святой Горы, источники большинства которых - в далеком прошлом.

Брат остается братом, даже если и враг.

Библиотека - для ума аптека.

Большой да богатый не бывает виноватый.

Века копируют друг друга.

Верблюд не видит своего горба.

Встал в хоровод, придётся танцевать.

Для врага, который уходит, построй золотой мост.

Дитя не плачет - мать не разумеет.

Дешевизна съедает больше денег.

Если не хвалишь свой дом, то он рухнет и раздавит тебя.

Если успеешь понять, зачем ты родился, поймешь и все остальное.

Исповеданный грех — наполовину прощённый.

И у стен есть уши.

Из-за гвоздя подкова потерялась.

Кто спит утром - алчет вечером.

Лучше порознь да в любви, чем рядом и в соре.

Мало-помалу становится и неспелый виноград медом.

Море голубое, но ветер делает его черным.

Моё новое решето, куда ж тебя повесить?

Не всегда курочка кудахчет там, где яйцо снесла.

Никогда не спрашивай о том, что тебя не касается и никогда бед не будешь иметь.

Осел о своём помышляет, а у погонщика другие планы.

Одни о бороде мечтают, другие, у кого есть борода, на неё плюют.

От малого да убогого всегда правду узнаешь.

Ослу на лире играли, а он глаза таращил.

Орел мух не ловит.

Осел о своём помышляет, а у погонщика другие планы.

Одни о бороде мечтают, другие, у кого есть борода, на неё плюют.

От малого да убогого всегда правду узнаешь.

Ослу на лире играли, а он глаза таращил.

Познай себя.

Посреди двух зол не найдешь, что лучше.

Рана от ножа лечится, а ране от языка - нет утешений.

Самое лучшее богатство – в добром сердце, а не в большом кошельке.

Столетнего осла новому шагу не обучишь.

Смотри, куда идешь, а то придешь, куда смотришь.

Снаружи мил - а в сердце гнил.

Фасолина за фасолиной мешок наполняет.

Чистое небо молний не боится.

Язык костей не имеет, но кости ломает.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".