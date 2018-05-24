40 греческих пословиц монахов Святой Горы Афон
Монахи Святой Горы Афон сохранили и используют в повседневном общении греческие пословицы и поговорки. На Афоне информация от одного человека к другому, сегодня, как и много веков назад, передается, в основном, в устной форме. Публикуем подборку крылатых греческих выражений, источники большинства которых - в далеком прошлом.
Монахи Святой Горы Афон сохранили и используют в повседневном общении греческие пословицы и поговорки. Они впитали мудрость веков, в них собран житейский опыт многих поколений.
На Афоне информация от одного человека к другому, сегодня, как и много веков назад, передается, в основном, в устной форме. В греческой народной мудрости переплелись философские тезисы античных мудрецов и современный греческий фольклор. В их основе, как правило, лежит идея, близкая любому человеку, что делает речь более яркой и эмоциональной.
Афонские пословицы греческих старцев не просты – они наделены глубоким духовным подтекстом и трудны в переводе.
У греков есть понятия «паримия» - это пословица, законченное образное изречение и «гномико» - поговорка, расхожее выражение, фраза. Пословицам присущ поучительный тон. Поговорки менее назидательны.
Мы сделали подборку крылатых греческих выражений, которые используют греческие монахи Святой Горы, источники большинства которых - в далеком прошлом.
Брат остается братом, даже если и враг.
Библиотека - для ума аптека.
Большой да богатый не бывает виноватый.
Века копируют друг друга.
Верблюд не видит своего горба.
Встал в хоровод, придётся танцевать.
Для врага, который уходит, построй золотой мост.
Дитя не плачет - мать не разумеет.
Дешевизна съедает больше денег.
Если не хвалишь свой дом, то он рухнет и раздавит тебя.
Если успеешь понять, зачем ты родился, поймешь и все остальное.
Исповеданный грех — наполовину прощённый.
И у стен есть уши.
Из-за гвоздя подкова потерялась.
Кто спит утром - алчет вечером.
Лучше порознь да в любви, чем рядом и в соре.
Мало-помалу становится и неспелый виноград медом.
Море голубое, но ветер делает его черным.
Моё новое решето, куда ж тебя повесить?
Не всегда курочка кудахчет там, где яйцо снесла.
Никогда не спрашивай о том, что тебя не касается и никогда бед не будешь иметь.
Осел о своём помышляет, а у погонщика другие планы.
Одни о бороде мечтают, другие, у кого есть борода, на неё плюют.
От малого да убогого всегда правду узнаешь.
Ослу на лире играли, а он глаза таращил.
Орел мух не ловит.
Осел о своём помышляет, а у погонщика другие планы.
Одни о бороде мечтают, другие, у кого есть борода, на неё плюют.
От малого да убогого всегда правду узнаешь.
Ослу на лире играли, а он глаза таращил.
Познай себя.
Посреди двух зол не найдешь, что лучше.
Рана от ножа лечится, а ране от языка - нет утешений.
Самое лучшее богатство – в добром сердце, а не в большом кошельке.
Столетнего осла новому шагу не обучишь.
Смотри, куда идешь, а то придешь, куда смотришь.
Снаружи мил - а в сердце гнил.
Фасолина за фасолиной мешок наполняет.
Чистое небо молний не боится.
Язык костей не имеет, но кости ломает.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".