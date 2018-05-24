Святыни Афона: секреты Пояса Пресвятой Богородицы

Удивительная святыня - Пояс Пресвятой Девы Марии - единственная сохранившаяся реликвия земной жизни Богородицы. Это одна из самых древних и самых почитаемых христианских святынь. Сегодня Пояс Богородицы хранится в монастыре Ватопед, на Святой Горе Афон.

Согласно Преданию, Матерь Божия соткала Пояс из верблюжьей шерсти и носила его до конца Своей земной жизни. Пояс был отдан на хранение двум благочестивым иерусалимским вдовам и передавался из поколения в поколение, сохраняясь в Иерусалиме, а в конце IV века его перевезли в Константинополь.

Также существует еще одно предание, согласно которому, на третий день после Успения, Богородица явилась апостолу Фоме, и чтобы утешить его, бросила ему свой пояс с неба. Это предание запечатлено на Святой Горе Афон во фреске VI века, на которой Фома приносит пояс апостолам.

Во времена царствования Льва VI Мудрого (886-912) с помощью Пояса исцелилась его супруга. Ей было видение, что она выздоровеет, если на нее положат Пояс Богородицы. Тогда Патриарх приложил Пояс к больной императрице, и она избавилась от недуга.

В знак благодарности императрица вышила Пояс золотой нитью. После этих событий святой Евфимий, духовник императора и Патриарх Константинопольский, составил Слово в «в честь Преблагословенной Девы Богородицы, в воспоминание чуда, бывшего от Её Честного Пояса, по благодати, милосердию и человеколюбию родившегося от Неё Христа, Бога нашего».

В X веке Пояс Богородицы был разделён на части, которые оказалась в Болгарии, Грузии (Зугдиди) и на Кипре (монастырь Троодитисса).

В XII веке был учрежден праздник святого Пояса, который праздновали 31 августа (по юлианскому календарю).

Пояс оставался в Константинополе до конца XII века. Но его похитили и увезли в Болгарию. Позже он попал к сербам.

Ватопедскому монастырю в XIV столетии Пояс Пресвятой Богородицы подарил князь Сербии святой Лазарь. С тех пор он хранится в главном монастырском соборе.

Чудеса, явленные благодаря святому Поясу во все века, неисчислимы.

В 1864 году Пояс вновь привезли в Константинополь, когда в нем была холера. Когда корабль с Поясом приблизился к гавани, холера прекратилась, и никто из пораженных не умер.

Во время пребывания святого Пояса в Константинополе один грек попросил принести святой Пояс к нему в дом, для больного сына. Но когда пояс принесли, тот уже умер. Но монахи положили Пояс на юношу, и он воскрес.

Ватопедских монахов на Афоне называют «агиазониты» или «святопоясники».

Монахи Ватопедского монастыря изготавливают пояски и прикладывают их к Поясу Пресвятой Богородицы. Благодатью Божией Матери, от них совершаются многие чудеса.

Благословением Пресвятой Богородицы через Ее Честной Пояс многие бездетные супруги стали родителями, исцеляются больные раком и другими заболеваниями.

Чтобы Пояс исцелял, подавал облегчение, нужно во время его ношения, – читать молитву Пресвятой Богородице:

"Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших".

Интересно также, что Пояс Пресвятой Богородицы стал мерой при строительстве соборов. Так размер Благовещенского собора Дивеевского монастыря определен поясом Пресвятой Богородицы, длина которого 1 метр 20 см, и составляют 20 поясов в ширину - 24 метра, 30 в длину - 36 метров, 50 в высоту - 60 метров. 20, 30 и 50, сложенные вместе, равны 100, то есть монашеской сотнице, которая совершается по четкам. Пояс стал мерой для постройки и ряда других храмов в честь Богородицы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".