Преображение Господне на вершине Святой Горы Афон: древний обычай

У афонских монахов есть древний обычай: на праздник Преображения Господня они восходят на вершину Святой Горы и проводят праздничное богослужение. Святогорцы всю ночь славят событие Преображения Господня на горе Фавор.

С высоты Афона видно, что Святая Гора имеет форму креста.

Вершина Святой Горы Афон принадлежит Лавре преподобного Афанасия.

В языческие времена на вершине Афона стояла золотая статуя Зевса с алмазными глазами. Когда Богородица ступила на на землю в Климентовой пристани – сейчас на этом месте находится Иверский монастырь, - идол рухнул в пропасть.

Однажды преподобному Максиму Кавсокаливиту явилась Богоматерь с Богомладенцем и сказала: «Следуй за Мною, Мой избранный, на самую вершину Афона, чтобы там, по желанию твоему, принять благодать Святого Духа».

Он оставил Великую Лавру и вместе с братией взошел на вершину Горы. Братия после Божественной литургии спустились с Горы, а преподобный Максим, остался и трое суток молился, после чего увидел Фаворский свет.

Традиция совершать богослужения в день Преображения на вершине Святой Горы Афон берет свое начало в X веке.

Из жития преподобного Евфимия Иверского известно: «Однажды к празднику Преображения в числе других братий взошел наверх и святой Евфимий. Братия окружили его и усердно просили, чтобы он совершил Божественную литургию. Послушный пресвитер уважил просьбу братии и приступил к священнодействию. Когда на литургии он возгласил: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще» и братия воспели: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!», внезапно облистал всех чрезвычайный Свет, Гора потряслась в своем основании и, пораженные тем, иноки все пали ниц на землю, кроме преподобного Евфимия, который стоял неподвижно, осияваясь дивным Светом и имея вид огненного столпа».

Само празднование Дня Преображения начинается накануне 18 августа Великим Крестным Ходом: из Великой лавры - до Панагии. Монахи несут икону Панагии, поёт тропари и молебны Матери Божией и достигают вершины на уровне в 2030 метров. Этот подъём является серьёзным испытанием даже для опытных альпинистов.

Они входят в храм Преображения Господня и расставляют иконы и церковную утварь, которую принесли с собой, так как из-за сырости в нем нельзя ничего оставлять. По прибытию монахи совершают водосвятный молебен.

Храм Преображения способен вместить около 20-ти человек, поэтому почти все молятся у храма.

После водосвятного молебна начинается главное всенощное бдение в честь праздника.

По традиции в ночь на Преображение монахи зажигают на вершине горы костер, который виден в разных уголках Святой Горы. Костер зажигают также в Карее.

Таким образом, монахи, которые на смогли попасть на богослужение на вершину Горы, сообщают, что радуются тому, что удалось сохранить древний обычай и в эту ночь всем миром славить Господа.

После всенощного бдения на вершине Горы служат Божественную литургию и освящают виноград.

Служба заканчивается на рассвете. Монахи возвращаются в Лавру где всех ждет трапеза. После чего все расходятся туда, откуда пришли, чтобы славить Бога и Его Пречистую Матерь.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии"