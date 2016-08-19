19 августа – день памяти игумена монастыря Дохиар преподобного Феофана (XVI век)

Будущий подвижник родился в небольшом городке Янине (Греция), расположенном на берегу живописного озера, в семье благочестивых родителей, как сообщает предание.

Когда юноша достиг совершеннолетия, он отправился на Святую Гору и стал монахом в монастыре Дохиар.

Около 1560 года преподобный Феофан единодушно был избран игуменом обители за свои труды на благо древнего афонского монастыря. Именно при нем Дохиар достиг высшей степени своего расцвета и благоденствия.

Через некоторое время обстоятельства вынудили святого подвижника покинуть Святую гору. Причиной этому послужил следующий инцидент: после падения столицы Византийской империи – Константинополя, турки разными способами, в том числе и насильственно, обращали христиан в ислам. Среди таковых оказался и племянник преподобного Феофана, который попал в плен и был вынужден принять веру «агарян».

Когда святой узнал о случившемся, то отправился в Константинополь, освободил его, привез в монастырь и постриг в монахи. Следует сказать, что по законам Османской империи, обращение мусульман в христианство каралось смертной казнью. Некоторые из насельников Дохиара начали роптать, опасаясь кровавой расправы со стороны правительства за смелый поступок своего игумена, и упросили его удалиться из монастыря.

Не желая быть причиной раздоров и распрей среди братии, преподобный Феофан около 1570 года покинул Святую гору и вместе с племянником отправился в скит святого Иоанна Предтечи, недалеко от города Верии, распложенного у подножия горы Вермион. Там преподобный Феофан построил храм в честь Пресвятой Богородицы и собрал вокруг себя большое число монахов (как сказано в житии: «нашел многих последователей добродетельной жизни»), которым и дал для руководства общежительный устав.

В 1593 году святой покинул Предтеченскую обитель, оставив там игуменом своего племянника, а сам основал небольшой монастырь недалеко от города Науса в честь «Святых Архангелов» (по другим источникам во имя архангела Михаила).

Новообразованная обитель находилась на склонах горы Вермион, среди густых хвойных лесов. К сожалению, обитель не сохранилась на сегодняшний день, поскольку после восстания греков в 1822 году в Наусе, все нагорные монастыри были разрушены турками.

До самого конца своих дней святой Феофан не оставлял попечения о братии обоих монастырей и давал им мудрые советы в вопросах духовной жизни.

В откровении предвидя свой конец, преподобный отец попрощался со всеми насельниками обители и умер в глубокой старости в скиту близ Верии.

Как при жизни, так по блаженной кончине преподобного Феофана, им были совершены многие чудеса. Так, по молитвам святого морская вода чудесным образом была изменена в питьевую; от гибели были спасены люди, попавшие в морской шторм. По молитвам старца многие мусульмане очистились от проказы. Как сообщает предание, некогда город Науса, покровителем которого и ныне является святой подвижник, был спасен от засухи и чумы.

Преподобному Феофану молятся о том, чтобы получить исцеление от Бога в таких болезнях, как шизофрения, паралич, кровотечения у женщин и эпилепсия.

Сегодня часть мощей святого находится в Эрмитаже (Санкт-Петербург, РФ). Глава чудотворца бережно хранится в церкви Девы Марии в г. Наусе, а игуменский посох – в обители Дохиар на Святой горе Афон.

Впервые житие преподобного отца Феофана Дохиарского, Нового Чудотворца в современной последовательности было составлено монахом Герасимом и опубликовано в Венеции в 1764 году.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии"