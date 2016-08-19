Святые Варнава и Софроний, которые преодолели тысячу километров, чтобы основать монастырь

Православные греки 18 августа чтят память преподобных Варнавы и Софрония, ктиторов монастыря Богородицы Сумелы (X в. - XI в.).

По напутствию Богородицы они решили отправиться в долгие странствия в Понт, чтобы найти чудотворный образ Божией Матери, названый Сумела и в честь этого события основать монашескую обитель.Святые Варнава и Софроний приходились друг другу родственниками. Дядя и его племянник родились в городе Афины. Они были пострижены в монахи и стали священниками.

Они приложились к множеству мощей святых в своем путешествии: святого Луки Стирского, святого Ахиллея в Ларисе, святого мученика Димитрия Мировлитского.

Во время странствий они встречались со многими подвижниками православия. Во время своего пребывания на Афоне они посетили Великую лавру преподобного Афанасия Афонского и монастырь Ватопед.

В обители Ватопед настоятель захотел оставить блаженных путников в обители. Интересно, что в честь их пребывания был даже составлен особый устав, который предписывал инокам быть особенно дружелюбными и смиренными. Однако монах Лазарь, которому Пресвятая Богородица сообщила о прибытии в обитель странников, сказал наместнику, что ему не стоит препятствовать иконам исполнить то, что предначертано Царицей Небесной.

Настоятель смиренно внял наставлениям Лазаря и с печалью отпустил святых Варнаву и Софрония. При расставании случилось еще одно чудо, которое подтвердило, что монахи совершают богоугодный путь. Их встретили моряки, которые знали, как зовут преподобных, так как их капитану, который отплывал с Кипра явилась Божья Матерь и приказала забрать афинских монахов со Святой Горы и переправить их в Маронею. Иноки отправились в плавание с большими почестями и молитвами.

Блаженные путники также посетили монашескую гору Папикий, которая расположена на границе Фракии и Македонии. После того, как путешественники из Афин обошли многие местные города и монастыри они нашли пещеру Мела.

Здесь они нашли образ Божией Матери Афиниотиссы, который по преданию написал апостол Лука. А когда праведники стали создавать на этом месте обитель, из-под земли забил родник, который существует до наших дней. После долгой праведной жизни рука об руку, наполненной трудами и молитвами во славу Божию святые умерли в один день. День их смерти, 18 августа стал в церковном календаре днем памяти этих святых.

Сохранилось духовное наставление святого Варнавы, которое он перед смертью завещал насельникам обители:

«С благоговением взирая на подвиги преподобных и богоносных отцов наших, которые мы призваны продолжить, будем пребывать в постоянной молитве и готовности к смерти, чтобы не впасть в искушение.

Умножая дары смирения, нестяжания и воздержания, этого нетленного и неотъемлемого богатства, без ропота довольствуйтесь данной вам пищей и одеждой, согласно апостолу – довольствуйтесь малым.

Принимайте все и не уповайте на большое богатство, чтобы не возгордиться.

Довольствуйтесь тем, что есть, а тех, кому не удается прийти к этому, по-фарисейски не осуждайте, дабы не стали вы жертвами осуждения друг друга.

А взамен непрестанно осуждайте себя, потому как к осуждению самого себя иные относятся с пренебрежением, тогда как к осуждению другого – с наслаждением».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".