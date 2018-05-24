Митрополит Онуфрий и Афон (фото)

Украинская Православная Церковь 17 августа отметила вторую годовщину интронизации митрополита Онуфрия.

Блаженнейший митрополит Онуфрий называет Святую Гору Афон одним из своих любимых мест.

Еще до того, как он был избран Предстоятелем, многие знали о том, что с афонскими монахами его связывает давняя дружба и молитвенная связь.

Каждый год после Покрова Блаженнейший старается посещать Святую Гору. Вместе с ним на Афон едет автобус с подарками, которые, по традиции, собирает вся Черновицкая епархия.

Приезд владыки Онуфрия на Афон – это всегда радостное событие для монахов. Его подарки раздают всем: начиная от самых старших, заканчивая послушниками. Он никого не обходит своим вниманием.

Подарки, которые везут из Буковины, не покупаются, их изготавливают простые люди. Это брынза, простокваша и другие полезные продукты. Это специально связанные для насельников монастырей теплые шерстяные носки, другая одежда. Владыка Онуфрий передает для каждого отдельно приготовленные пакеты, в которых находятся самые простые и необходимые вещи. Вручение таких гостинцев - всегда очень трогательный момент.

Владыка всегда привозит то, что нужно. Он сам долгие годы жил в монастыре, хорошо понимает душу монаха и всегда с любовью заботится о тех, кто полностью посвятил себя Христу.

О его визитах на Святую Гору рассказывают так: "Митрополит Черновицкий Онуфрий обычно приезжает каждую осень и привозит с собой целый трейлер подарков. Каждый брат монастыря вмч. Пантелеимона получает две больших сумки, в которых: свежая сметана, молоко, кефир, сыр, одежда. Ему в радость сделать любую услугу для афонитов".

Предстоятель ясно ощущает и поддерживает молитвенную связь с монашеской республикой.

На Афоне очень любят владыку. В некоторых храмах Святой Горы в алтарях есть памятные надписи о том, что храм был освящен митрополитом Онуфрием. Освящение храма на Афоне это не частое событие. Монахи приглашают совершить это великое действо того архиерея, который для них очень дорог и духовный авторитет которого для них очень важен.

Во время празднования 1000-летия древнерусского монашества на святой горе Афон он отметил: "Связь с Афоном у нас живая и непрерывная. Потому что преподобный Антоний, основатель монашеской жизни в Украине, начал эту жизнь на Афоне, там он научился этой красивой духовной культуре, которую принес к нам. Он основал обитель и от этой обители, Киево-Печерской лавры, пошли другие обители. Все монастыри, которые существуют на нашей земле, пошли от Киево-Печерской лавры. Устав монашеской жизни пришел к нам с Афона".

За заслуги перед Православной Церковью и содействие развитию монастырей Афона и духовно-культурных связей между Святой Горой и Украинской Православной Церковью Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию вручили высшую награду Свято-Пантелеимоновского монастыря - орден святого великомученика Пантелеимона I степени.

Игумен афонского монастыря Дохиар архимандрит Григорий (Зумис) с особенной любовью говорит о Блаженнейшем митрополите Онуфрии.

"Мы знакомы много лет. Нам бы в Грецию такого Предстоятеля. Некоторые люди, как бы они ни пытались это скрыть, привлекают к себе, как мед пчел. Владыка Онуфрий – как раз такой привлекательный. Человек мягкий, благой. Спокойный, но решительный. Внешне может показаться, что он наивный добряк. Но на самом деле очень жесткий. Грамотно делает всё, что нужно Церкви, и всё правильно делает. Я не верю, что он любит "витрину", некую "показуху". Сюда, на Афон, приезжает всегда в одной и той же рясе. Никогда не соглашается жезл взять. Я даже как-то думал сделать ему посох из тростника, но у нас на Афоне его просто нет. А в моей деревне дедушки и бабушки с такими всегда ходили", - рассказывает архимандрит Григорий.

Блаженнейший Онуфрий о своих визитах на Афон говорит: "Я всегда с радостью спешу на Святую гору Афон, чтобы тут и увидеть святых людей, и увидеть добрый пример того настоящего смирения, которое любит Господь. Смирение заключается не только в низком преклонение главы, но и в мужественном несении с терпением и благодарностью Богу своего жизненного креста...

И именно здесь, на Святой горе, я вижу множество примеров, как иноки, побеждая естества уставы, служат Богу день и ночь. Для меня большая честь совершить хиротонию в этой святой обители. Это стало еще одним звеном, связавшим меня, грешного, с этими святыми людьми, проживающими здесь. Еще раз благодарю за святые молитвы и прошу благословения на совершение того служения, которое Господь на меня возложил".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".