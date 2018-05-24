Иконография афонских икон Успения Пресвятой Богородицы

Евангелие не повествует о земной жизни Богородицы после Вознесения Иисуса Христа. О последних днях Девы Марии говорится лишь в церковном предании. Из которого известно о том, что Пресвятая Богородица получила от Господа в Свой удел Афон. 62 земных года освящала Богородица землю Своей жизнью, Ее же власть и слава - в вечности.

Первые иконы Успения Пресвятой Богородицы появились в IX веке, когда большинство ересей были побеждены.

Момент перехода Богородицы в вечность в Евангелии не отображен. Но из предания известно, что Богородица была предупреждена архангелом Гавриилом, и хотела проститься с апостолами, которые ушли на проповедь во все концы земли.

Богородица взмолилась Сыну о помощи и ангелы на облаках принесли апостолов в Иерусалим.

Вокруг Богородицы, которая уже пребывала на одре, собрались близкие люди. В свете Божественной славы и в окружении небесных сил Иисус Христос принял на руки пречистую душу Своей Матери и забрал Ее с Собою.

Похоронили Богородицу в гробнице, с Ее родителями Иоакимом и Анной, и супругом Иосифом.

Апостол Фома прибыл в Иерусалим только через три дня после этих событий. Когда открыли гроб, чтобы он простился с Пречистой, тела в пещере не было.

В этот же день Богородица явилась апостолам в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни».

Источниками для образов Успения иконописцам служили апокрифы: «Слово Иоанна Богослова на Успение Богородицы», «Слово Иоанна, архиепископа Солунского», праздничное слово на Успение Иерусалимского патриарха Модеста († 632), Слова святых Андрея Критского, Константинопольского патриарха Германа и три Слова святого Иоанна Дамаскина (VIII в.).

Успение Богородицы символизирует попрание смерти, как и Воскресение Иисуса Христа. Пресвятая Богородица воскресла и с телом вознеслась в Царство Небесное, чтобы воцариться со своим сыном и Богом.

На иконе Успения событие происходит в Иерусалиме, в доме Иоанна Богослова, в Сионской горнице - именно там, где произошло Сошествие Святого Духа на апостолов. Образы Успения окружают архитектурные постройки.

Основные образы Успения:

Ложе с телом Богоматери - символ престола в храме;

Горящие свечи - символ молитвы ко Господу;

Апостолов по обе стороны возглавляют Петр и Павел;

Иисус Христос позади ложа с младенцем - душой Пресвятой Богородицы;

Образ апостола Иоанна у ложа - священник у престола;

Епископы с предстоящими апостолами - образы святых Дионисия Ареопагита, Иерофея, Тимофея Ефесского и Иакова, брата Господня, которые по преданию, присутствовали при Успении Богородицы - они символизируют причащение архиереем священников в таинстве евхаристии;

Облака с изображением людей и ангелов - апостолы, которые были чудесным образом доставлены в Иерусалим на облаках ангелами;

Ангелы - прислуживают на литургии.

Нижняя часть иконы Успения Пресвятой Богородицы - здесь, как правило, печальная атмосфера, которая перекликается с верхней - исполненной небесной славы. Что говорит о том, что в конце жизненного этого пути каждого человека ждет Вечность, где пребывает Пречистая Дева Мария.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".