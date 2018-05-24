Афонский монах ответил на вопрос: что такое Церковь?

Для многих Церковь отождествляется с храмом, приходом.

Многие думают, что речь идет о компании, клубе, организации, благотворительном обществе, прекрасной идеологии, имеющей хорошее экономическое положение и несметные имущества. Немало и тех, кто считает Церковь могущественной экономической организацией, успешным предприятием, обманывающим простецов и беспомощных людей.

Другие считают, что в Церкви, они обретут новые знакомства, найдут новых друзей, найдут работу, быстро удовлетворят свои временные метафизические искания и исполнят свои религиозные обязанности, дабы умиротворить совесть.

Церковь - это материнские объятия, это тело живого Христа, собрание народа Божьего.

Православная Церковь - это не сложное богословие для избранного круга людей, увлекательная философия, нравственная чистота, строгая и бесчеловечная мораль, состоящая только из запретов и обязательств.

Православие - это истина, свобода, любовь, искупление, сладость, спасение и радость.

Мы обычно обсуждаем то, что делает Церковь, а не то, чем она является по своей сути. Церковь является богозданной, основанной на крови Христовой и мучеников. Ее основание непоколебимо и не страшится никакого землетрясения, сильного ветра, врага, войны и гонителя.

Домохозяин Церкви, как говорил святогорец отец Тихон, - это Святой Дух, содержащий все здание Церкви. Святой Дух непрестанно пребывает в бдительности, направляет, вдохновляет, оберегает, дарует благодать и укрепляет верующих.

Смиренная и пылкая молитва верующих, объединяет землю с небом и не дает человеку разочароваться, опечалиться, устрашиться и изнемочь.

Молитва - это не частное занятие, не индивидуальное действие. Молящийся человек соединяется с Христом и всеми членами Церкви. Это не позволяет ему пребывать в тоскливом и томительном одиночестве.

Лучше всего, это проявляется в сознательном участии в сакральной жизни Церкви, то есть в ее Таинствах.

Церковная проповедь - это не декламация идей, не риторика, не многословие, не погоня за призраками, не нападки на нечестивых и неверующих. Источником церковной проповеди является молчание, молитва, обучение, подготовка, боль и любовь избыточествующая, к безрассудным и страдающим людям.

В Церкви никто не своевольничает, не импровизирует, не обособляется, не выступает в качестве учителя и адвоката Церкви. Единство, согласие, смирение, доброе исповедование и защита веры имеют центральное значение.

Церковь борется за спасение всех людей. Ее миссия - не собрание фанатических последователей, но возлюбленных детей, объединенных святой любовью и святым смирением.

Являясь православными христианами, мы не можем никого ненавидеть. Христианская любовь всегда бескорыстна и жертвенна, и не имеет никакой связи с лицемерными улыбками, дипломатическими любезностями, неискренними объятиями, напускной лестью и ложным благородством.

Христианская любовь шествует рука об руку с истиной.

Подлинная церковная мудрость заключается в безграничной любви к Богу и ближнему. Все остальное - это благочестивая болтовня. Пора обратить свой взор на сущность Церкви, узнать Ее освобождающую благодать, прикоснуться к неисчерпаемому ее таинству, встретиться с Самим Христом...

Афонский монах Моисей

agiazoni.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".