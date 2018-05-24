Секрет, который помог преподобному Порфирию Кавсокаливиту стать святым

Когда мы встречаем людей не любящих Бога, мы огорчаемся. Но своим огорчением мы ничего не меняем. Не меняем мы ничего и доказательствами. Да и доказывать что-либо, это не правильно. Существует один секрет, если осознать его, то сможем помочь ближнему. Тайна эта, заключается в молитве и в нашей отдаче Богу, благодаря которым начинает действовать Его благодать.

Мы, своей любовью, своей жаждой божественной любви, привлечем Божественную благодать, и поделимся ею с другими, нашими ближними, дабы пробудить их и направить к Божественной любви. Или, лучше будет сказать, что Господь пошлет свою любовь, чтобы пробудить их. То, чего не можем сделать мы, сделает Его благодать. Нашей молитвой, мы сделаем всех достойными Божественной любви.

Мы должны знать и следующее, а именно то, что души страждующие и угнетенные своими страстями, больше других получают Божественную любовь и благодать.

Такие люди становятся святыми, а мы часто их осуждаем. Вспомните слова апостола Павла: "Где умножается в мире грех, там избыточествует благодать". Когда будете это помнить, то почувствуете, что они достойнее вас и меня. Мы видим их слабыми, однако когда они открываются, то сами становятся Божественной любовью. Поначалу они поступают по другому, но когда меняются, то все силы своей души отдают Христу и становятся пламенем от любви Христовой. Так действует Бог в душах, которые называем мы "заблудшими".

Не будем кичиться и поспешно судить по поверхностным и внешним вещам. Если, например, видите вы обнаженную или неприлично одетую женщину, не судите поверхностно, но загляните в глубь ее души. Возможно, у нее очень добрая и хорошая душа, однако раздираемая внутренними бытийными противоречиями, выражает их таким вот крайним способом. Имея в себе динамичность, силу, пытается привлечь к себе взгляды других людей. По незнанию, такой человек превратно понимает мир. Представьте, что она повстречает Христа. Уверует и всю свою внутреннюю силу, весь свой порыв направит на Христа. Сделает все, чтобы привлечь благодать Божию. Станет святой.

Это один из видов самовыражения, когда мы требуем от других, чтобы они становились лучше. В действительности, мы сами хотим делаться лучше, и поскольку не можем, требуем этого от других. Все исправляется молитвой, а мы, вместо того чтобы молиться, чаще всего, огорчаемся, гневаемся, осуждаем.

Своей агонией и страхами, негативным внутренним состоянием, не желая и не осознавая этого, делаем мы ближнему зло, даже если любим его, как, например, мама любит свое дитя. Мать передает ребенку все свое беспокойство о его жизни, его здоровье и успехе, даже если не говорит и не выражает этого. Такая любовь, безусловно может навредить. Не так все обстоит с любовью Христовой, соединенной с молитвой и святостью жизни. Любовь эта, делает человека святым, умиротворяет его, потому что Бог есть любовь.

Истинная любовь возможна только во Христе.

Чтобы принести пользу ближнему, необходимо жить любовью Христовой, поскольку, в противном случае, ты не принесешь пользы собрату.

Не принуждай ближнего, придет его час, достаточно молиться о нем.

Молчанием, терпением и молитвой мы приносим пользу ближнему тайно.

Благодать Божия очищает горизонт человеческого ума и показывает ему любовь Божию.

Здесь тонкая грань.

Если примет человек, что Бог есть любовь, тогда нетварный свет сойдет на него. Свет, которого не видел он никогда.

Таким образом обретет человек спасение.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".