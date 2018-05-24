Главные правила Успенского поста и его история

У православных христиан 14 августа начался Успенский пост - он длится две недели, но по строгости приравнивается к Великому посту. Успенский пост – единственный, посвященный Богородице. Дни Успенского поста уже считаются осенними, завершающими церковный год.

ИСТОРИЯ

Само слово Успение - не означает смерть, а означает - сон, ведь с Воскресением Иисуса Христа нет больше смерти, которая ждала каждого в ветхозаветные времена. Согласно церковному преданию, когда Богородица узнала о дне Своей земной кончины, она не печалилась, а готовилась к встрече со Своим Сыном, постом и молитвой.

Церковное предание повествует о том, что после Вознесения Господа Иисуса Христа, Богородица любила посещать места земной жизни Спасителя в окрестностях Иерусалима, и подолгу молилась там. Однажды после молитвы Ей явился Архангел Гавриил.Он сообщил, что через три дня Ее земная жизнь закончится. При этом Он дал Ей райскую ветвь, сияющую неземным светом. Богоматерь стала готовиться к Своему Успению - постилась и подолгу молилась, хотя Ее душа и не нуждалась в очищении от грехов, ведь вся ее жизнь была образцом святости.

Когда настал час Успения Пресвятой Богородицы, в свете Божественной славы сошел с неба Сам Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами и душами праведников. Богоматерь без страдания, предала в Его руки Свою чистую душу, как бы погружаясь в сладкий сон.

Апостол Фома опоздал на погребение Богородицы и когда вошел в пещеру, чтобы поклониться Ей, вошедшие с ним увидели лишь погребальные пелены. Ее пречистое тело взял на Небо Сам Господь.

С древних времен христианства православные постятся, подражая подвигу Пресвятой Богородицы, желая уподобиться ее чистоте.

При этом сущность поста выражена в церковной песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: ибо – если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим».

КАК ПОСТИТЬСЯ?

Успенский пост приравнивается по строгости к Великому посту. Его даты: с 14 по 27 августа.

Согласно Церковному уставу, в понедельник, среду и пятницу разрешается сухоядение - без отваривания пищи; во вторник и четверг – вареная пища без масла; в субботу и воскресение разрешается вино и растительное масло.

Со дня Преображения Господня, 19 августа, по понедельникам, средам и пятницам в пищу входят плоды нового урожая.

Пост духовный - это воздержание от грехов и прегрешений и упражнение в добродетелях. При этом Успенский пост особенно строг к развлечениям и очень скоро обнаруживает господствующие в человеке страсти и пороки.

Соблюдение поста в полном смысле этого слова - воздержание от пищи, злых мыслей, действий и желаний.

Святой Симеон Солунский пишет, что «пост в августе учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного - как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".