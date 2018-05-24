Монах Филипп Ватопедский (1909 - 12 августа 1988 гг.)

Афонский монахологион: странный монах Филипп Ватопедский, который знал, что делает

15:55, 13 августа 2016
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Некоторые считали его странным и замкнутым. Скорее всего они сами были странными и любопытными. Старец Филипп очень хорошо знал и понимал что делает. Знал, что если заниматься самовосхвалением, то можно потерять многие добродетели. Незаметность умножает добродетели. Невидимым героем был старец. 

Монах Филипп Ватопедский (1909 - 12 августа 1988 гг.)

Монах Филипп Ватопедский (1909 - 12 августа 1988 гг.) - в миру Иоанн Ладас, родился в городе Серре в 1909 году. В 1963 году пришел в ватопедскую келию святой Анны Колицус. 

В 1964 году принял монашеский постриг с именем Филипп. 

В 1971 году перебрался на постоянное место жительства в Ватопедский монастырь.

Был он прилежным монахом. Первым приходил на службу и последним уходил. На многочасовых службах всегда стоял не присаживаясь. Мало ел, мало говорил, был аскетичен.

Когда он заболел, то не выходил из своей келлии. Не хотел принимать посетителей и разговаривать. Одному монаху он сказал, что умрет через три дня. Так и случилось. Ушел он безшумно в то место, куда стремилась его душа.

Некоторые считали его странным и замкнутым. Скорее всего они сами были странными и любопытными. 

Старец Филипп очень хорошо знал и понимал что делает. 

Знал, что если заниматься самовосхвалением, то можно потерять многие добродетели. Незаметность умножает добродетели. Невидимым героем был старец. 

Призывая в помощь Богородицу, упокоился он в Господе 12 августа 1988 года.

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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