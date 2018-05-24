Почему женщинам запрещено посещать Святую Гору?

В этом году на Святой горе Афон были проведены масштабные торжества по случаю празднования 1000-летия присутствия там русских монахов.

Святая Гора - полуостров с территорией в 335 квадратных километров (130 кв. миль). Пожалуй, это самая большая территория в мире, посещение которой запрещено женщинам и самкам животных.

Энди Уокер расспрашивает почему существует подобный запрет.

Если Вы собираетесь посетить Святую Гору, то первым делом вам нужно будет предоставить копию паспорта в Бюро Паломников Святой Горы. Ежедневно, 100 православных и 10 инославных паломников получают разрешение на трехдневное пребывание в одной из обителей, расположенных на полуострове.

Женщины гарантировано не получат разрешения и должны будут остаться на «большой земле», пока их друзья взойдут на борт парома в одном из ближайших портов.

Более тысячи лет назад Афон запретил женщинам посещать остров ближе, чем на расстоянии в 500 метров от берега.

Доктор Грехам Спики, автор книги «Гора Афон: Возрождение в Раю» утверждает, что устав X века исключает «визиты» самок животных, но ничего не говорит о женщинах, поскольку «каждому и так известно, что женщинам непозволительно посещать мужские обители».

Это был наиболее простой способ, говорит он, гарантировать безбрачие. «Афон рассматривается как одна большая обитель и это отличает его от других монастырей», - говорит он,

Но существует еще одна причина для запрета посещения женщинами Святой Горы, которая связана с Православной традицией.

«Предание гласит, что Пресвятая Богородица попала в шторм и сбилась с курса, когда Она пыталась добраться до Кипра, и потому лодка причалила к берегу Афона. Богоматерь настолько полюбила эту землю, что умолила Своего Сына, чтобы остров был отдан на ее личное попечение, на что Он согласился», - говорит доктор Спики.

«Остров до сих пор называется «садом Божией Матери», и лишь Она может представлять женский пол на Святой Горе».

Это относится как к людям, так и к домашним животным; исключение составляют лишь кошки.

«Вокруг очень много кошек, и это, вероятно, неплохо, поскольку они отменные мышеловы. На Афоне закрывают глаза на тот факт, что здесь живут кошки», - говорит Спики.

Это означает, что молочные продукты и яйца доставляются на остров извне.

«Ежедневно они принимают в пищу немного молочного продуктов. Кусочек сыра… они кладут его в салат», - говорит Спики.

«На Пасху у них куриные яйца, которые они окрашивают в красный цвет. Это традиционно. Опять же, доставляются они извне на остров, поскольку, в горах куры не живут».

Исключение делается для диких животных, так как их передвижение практически невозможно контролировать.

К мальчикам, политика стала более гибкой с годами.

«Существовало и ныне есть правило, что у мужчины должна была отрасти борода, если он собирался посетить Афон, и потому был запрет для евнухов и мальчиков в Византийский период», - говорит Спики. Опасность заключался в том, что женщина могла выдать себя за мальчика либо евнуха, чтобы проникнуть на Святую гору.

«Сегодня юноши спокойно приезжают в компании взрослых – как правило – родителей (отцов) – и я видел мальчиков даже младше десяти лет. Монахи очень снисходительны по отношению к ним. Они одобряют пребывание юношей на острове. Поэтому - «да», юноши действительно приезжают время от времени, но неизменно в сопровождении взрослого».

Женщины все-таки посещали полуостров, несмотря, на запрет.

Во время Гражданской войны в Греции, между 1946 и 1949 годами, когда Гора Афон предоставляла убежище.

Также в 1953 года, трехдневный визит гречанки Марии Поимениду, которая переоделась в мужчину, вынудил греческое правительство принять закон, который запретил женщинам посещать Афон, со сроком заключения в 12 месяцев для тех, кто его нарушит.

Сегодня, говорит Спики, более, чем половина из 40 000 посетителей Афона в год - русские, и Свято-Пантелеимонов монастырь может разместить у себя около 500 гостей.

Другие места, доступ к которым запрещен женщинам.

Храм Сабаримала в юго-западной области Индии, Керала, вне границ для женщины возрастом от 10 до 50 лет. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы отменить этот запрет в Индийском Верховном Суде.

Гора Оминэ в Японии. Площадь (территория) считается священной для последователей Сюгэндо, (Японское народное верование). Это место, где последователи данной религии испытывают свою веру через напряженные физические испытания.

В Гамбурге есть улица, которая называется «Хербертштрассе». Она пролегает в квартале красных фонарей в портовом районе Санкт-Паули и имеет надпись, которая гласит: «Вход запрещен для юношей моложе 18 лет и женщин».

По материалам BBC

Перевод "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".