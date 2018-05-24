Рождество Николая Чудотворца: позабытый праздник, который вернулся из прошлого

Рождество Николая Чудотворца Православная Церковь празднует 11 августа (по новому стилю).

Для большинства верующих этот день пока не ассоциируется с памятью святителя. Все помнят и чтят 19 декабря - успение и 22 мая - перенесение мощей Николая Чудотворца в город Бар.

Но в давние времена праздник Рождества Николая Угодника был широко известен на Руси.

Когда и где впервые был установлен этот праздник доподлинно не известно. Вместе с тем, в XII-XIII веках традиция празднования на Руси уже существовала. В Великом Новгороде был возведен монастырь, посвященный Рождеству святителя Николая.

Одна из церковных служб, посвященных этому празднику, была составлена во времена Патриаршества Никона в 1657 году.

Во время правления Екатерины Великой общецерковное празднование Рождества святителя Николая Чудотворца на Руси было упразднено. И за несколько столетий о празднике незаслужено забыли.

Празднование было возрождено в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

В честь праздника Рождества святителя Николая были составлены тропарь и кондак, которые с древних времен известны в литургической жизни Православной Церкви.

В богослужебных текстах Рождества святителя Николая говорится: «Приидите вси добрыи святителие убо цари же и князи и сановницы и вси людие, мужи еже и жены, юноша и девы и всяк возраст и всяко достояние согласно воспоем, всечестное и преславное рождество Николы всеблаженнаго…».

«Чудное и славное рождество твое, святителю Николае, Церковь православных днесь светло празднует…».

«Торжествуйте вси земнороднии, ликовствуйте духовно вси празднолюбцы, в преславное рождество святителя Христова и чудотворца Николы, молящася Христу Богу непрестанно за душа наша».

«Днесь благоплодная Нона раждает отроча богоизбранное в Жилище всех Царя и Зиждителя Христа Бога…» – поется в стихирах праздника.

Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии. Его родители - благочестивые Феофан и Нонна, долгое время не имели детей и молились Богу о послании им ребенка.

Господь услышал их молитвы и послал им сына. Родители дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу.

Младенец Николай в день своего рождения явил первое чудо, исцелив свою мать от болезни. Новорожденный младенец в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

С младенчества святой Николай начал поститься, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Повзрослел он преуспел в изучении Божественного Писания, целые дни проводил в храме, а ночью молился и читал книги.

При жизни святитель Николай совершал множество чудес – спасал утопающих, пленных, исцелял и даже воскрешал людей, боролся за правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости, учил своей жизнью любви и состраданию. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".