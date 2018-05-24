Рождество Николая Чудотворца: позабытый праздник, который вернулся из прошлого
«Чудное и славное рождество твое, святителю Николае, Церковь православных днесь светло празднует…». Для большинства верующих этот день пока не ассоциируется с памятью святителя. Вместе с тем, в XII-XIII веках традиция празднования на Руси уже существовала. Во время правления Екатерины Великой общецерковное празднование Рождества святителя Николая Чудотворца было упразднено.
Рождество Николая Чудотворца Православная Церковь празднует 11 августа (по новому стилю).
Для большинства верующих этот день пока не ассоциируется с памятью святителя. Все помнят и чтят 19 декабря - успение и 22 мая - перенесение мощей Николая Чудотворца в город Бар.
Но в давние времена праздник Рождества Николая Угодника был широко известен на Руси.
Когда и где впервые был установлен этот праздник доподлинно не известно. Вместе с тем, в XII-XIII веках традиция празднования на Руси уже существовала. В Великом Новгороде был возведен монастырь, посвященный Рождеству святителя Николая.
Одна из церковных служб, посвященных этому празднику, была составлена во времена Патриаршества Никона в 1657 году.
Во время правления Екатерины Великой общецерковное празднование Рождества святителя Николая Чудотворца на Руси было упразднено. И за несколько столетий о празднике незаслужено забыли.
Празднование было возрождено в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
В честь праздника Рождества святителя Николая были составлены тропарь и кондак, которые с древних времен известны в литургической жизни Православной Церкви.
В богослужебных текстах Рождества святителя Николая говорится: «Приидите вси добрыи святителие убо цари же и князи и сановницы и вси людие, мужи еже и жены, юноша и девы и всяк возраст и всяко достояние согласно воспоем, всечестное и преславное рождество Николы всеблаженнаго…».
«Чудное и славное рождество твое, святителю Николае, Церковь православных днесь светло празднует…».
«Торжествуйте вси земнороднии, ликовствуйте духовно вси празднолюбцы, в преславное рождество святителя Христова и чудотворца Николы, молящася Христу Богу непрестанно за душа наша».
«Днесь благоплодная Нона раждает отроча богоизбранное в Жилище всех Царя и Зиждителя Христа Бога…» – поется в стихирах праздника.
Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии. Его родители - благочестивые Феофан и Нонна, долгое время не имели детей и молились Богу о послании им ребенка.
Господь услышал их молитвы и послал им сына. Родители дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу.
Младенец Николай в день своего рождения явил первое чудо, исцелив свою мать от болезни. Новорожденный младенец в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.
С младенчества святой Николай начал поститься, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Повзрослел он преуспел в изучении Божественного Писания, целые дни проводил в храме, а ночью молился и читал книги.
При жизни святитель Николай совершал множество чудес – спасал утопающих, пленных, исцелял и даже воскрешал людей, боролся за правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости, учил своей жизнью любви и состраданию. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".