Афонский монахологион: кроткий монах Геронтий Симонопетрский, которого любили животные

Монах Геронтий Симонопетрский (1864 - 11 августа 1947 гг.) - в миру Гергий Секиотис, родился в Кассандре Халкидикийской. В 1910 году, после смерти супруги, пришел на Святую Гору, а в 1911 году был пострижен в монахи. Занимал должность благочинного Симонопетрского монастыря.

В течение многих лет исполнял старец послушание вурдунария (монах ответственный за животных).

Обычно животные ходили свободно, поскольку не было в монастыре стойла. Пополудни приходили они к старцу Геронтию, жившему близ Каламицью, чтобы утолить жажду в источнике. Как только слышали они голос доброго старца, подходили к нему и терлись головой о его грудь. После молитвенного обращения отца Геронтия к святому Модесту, покровителю животных, когда терялся один из его питомцев, животное сразу находилось. Опять же, если приключалась какая-нибудь хворь, старец обращался к чудотворцу и животное поправлялось.

Старец Геронтий отличался своей кротостью и послушанием, благодаря чему, был весьма любим братством монастыря.

Когда его спрашивали, как стяжал он такую кротость, старец отвечал: "В миру все меня раздражало, все были виноваты. Бил я животных, которых пас. Однако, когда пришел на Афон, то услышал, во время чтения в храме, историю о Валааме, избивавшем ослицу, так что отверз Бог уста животного и сказала она: "Что я сделала тебе и ты бьешь меня?" С тех пор случилась перемена во мне. Решил я с любовью заботиться о животных, а в ответ и они с радостью слушаются и приходят ко мне, как только позову их. После внутренней моей перемены, почуствовал я мир и радость в душе".

Зимой, печалился старец о своих питомцах, что не было у них своего стойла, где могли бы они укрыться от холода. Также, собирал он удобрения для монастырского сада и огородов отшельников.

Согласно монастырскому монахологиону, мирно отошел ко Господу 11 августа 1947 года.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".