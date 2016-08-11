Святитель Нифонт II: трижды призванный патриарх Константинополя

11 августа православные греки чтят память святого Нифонта II, патриарха Цареградского (+1508).

Родиной будущего греческого первоиерарха была южная часть Балканского полуострова, которая называлась Пелопоннес. Мальчик родился в смешанном браке знатной гречанки Марии и Мануила – благородного дворянина албанского происхождения.

Николай, таково было имя патриарха, данное ему при крещении, получил блестящее образование: сперва в стенах родного дома, а затем в училище, где он превзошел в науках многих своих сверстников. Его первыми учителями были монахи Евфимий и Иосиф. Предаваясь чтению духовной литературы, юноша принял решение тайно покинуть отчий дом и поселиться в одном из монастырей.

В этом необыкновенном деле юноше оказал помощь его наставник – монах Иосиф, который отправился с молодым человеком в обитель Эпидаврион и устроил его к одному из известных в то время старцев по имени Антоний.

Отшельник некоторое время не хотел принимать Николая, объясняя это тем, что монашеская жизнь полна трудов и испытаний физических, а тем более духовных, и не каждый способен достойно вынести их. В итоге, видя непоколебимость молодого человека в желании остаться в монастыре, старец Антоний оставил его при себе. Здесь, Николай трудился в качестве каллиграфа и занимался копированием рукописей. Незадолго до смерти Антоний постриг его в монашество с именем Нифонт.

После смерти духовного руководителя монах Нифонт вынужден был покинуть обитель в Эпидавре и отправиться в поисках наставника, который бы заменил ему ушедшего в вечность отца Антония. Он прибыл в Эпир, где находился известный старец и миссионер Захария, живший долгое время на Святой горе Афон. Захария с радостью принял Нифонта в свое окружение и путешествуя из области в область, они укрепляли народ в истинной вере.

Так, они обошли многие города в Северном Эпире, Албании, Македонии и добрались до Охрида, где и остановились в монастыре, посвященном Пресвятой Богородице. В скором времени местное духовенство и народ уговорили Захарию стать архиепископом Охридским. Захария собирался оставить Нифонта при себе в качестве помощника, но последний просил учителя отпустить его на Святую гору. Однажды ночью Захарии было видение, в котором ему было велено не удерживать при себе Нифонта, а скорее дать ему разрешение идти на Афон.

Монах Нифонт с радостью отправился на Святую гору и посетил многие монастыри такие, как Великая Лавра, Ватопед, Кутлумуш, Пантократора и Малую Лавру Дионисия, называемую также «Дионисиат», где и принял схиму, а затем был рукоположен в сан диакона и пресвитера, то есть священника. Библиотека обители, в которой хранились и сейчас содержатся десятки тысяч редких рукописей и книг, предоставила блестящую возможность заняться изучением наследия святых отцов. Нифонт с удовольствием занимался поиском святоотеческих произведений и их копированием. Все «святогороцы» с необычайной любовью относились к нему за его скромность и редкую мудрость.

В 1482 году Нифонт был избран митрополитом в город Солуни, после смерти тамошнего владыки Парфения. Следует напомнить, что это было время после проведения Ферраро-Флорентийского собора, когда между Востоком и Западом велись жаркие споры догматического характера. Помимо этого, весной 1453 году пал Константинополь. Митрополит Нифонт всячески пытался поддерживать нуждающуюся паству, наставлял ее, и много занимался благотворительностью.

Через несколько лет святой Нифонт был вызван в Константинополь для участия в заседании Священного Синода. С почестями и радушием он был встречен патриархом Симеоном Трапезундским. Тогда же он увиделся со своим духовным отцом – архиепископом Охридским Захарией, который в скором времени умер. Вслед за ним умирает и патриарх Симеон, а на место избирают и поставляют Нифонта.

Патриархом Нифонт пробыл недолго – пятнадцать месяцев, до 1488 года, когда он был изгнан из столицы и остановился в городке, под названием Созополь, в монастыре, посвященном святому Иоанну Предтече. Причиной изгнания стал личный конфликт между Предстоятелем и султан Баязидом II, который стремился конфисковать все средства к существованию у Церкви и направить их в государственную казну. Не последнюю роль в этом деле сыграло и духовенство, поскольку, Нифонт всячески старался искоренить интриги и взяточничество среди столичных священников. Здесь, в древней области, называемой «Фракия», патриарх провел около двух лет.

В конце 1497 года владыка Нифонт вновь был вызван в Константинополь, чтобы занять патриарший престол на крайне непродолжительное время. После очередной ссоры с султаном, патриарх был сослан в Андрианополь в 1498 году, где ему запретили проповедовать.

Находясь в ссылке святитель Нифонт встретился с валашским воеводой Радулом Великим, который направляясь на встречу с султаном намеренно заехал к патриарху для беседы. Вельможа был настолько доволен беседой, что обещал уговорить правителя Порты освободить из заточения патриарха, чтобы тот мог первосвятительствовать у него в Валахии.

В течение 5 лет с 1500 до 1505 года святитель Нифонт являлся митрополитом Валахийским. При нем были основаны новые кафедры, велась активная миссионерская работа против католической пропаганды среди населения. За предпринятые труды и лишения Нифонта называли: «Новым Златоустом».

Весной 1502 года патриарха вновь пригласили занять патриаршее место в Константинополе, но на этот раз владыка Нифонт отказался, не желая расставаться с румынской паствой.

В 1505 году между воеводой Радулом и патриархом Нифонтом возник конфликт. Причиной стал брак между сестрой Радула и неким приближенным ко двору вельможей Богданом, который уже имел семью и детей. Святитель всячески уговаривал Радула не выдавать сестру замуж за этого человека, чтобы не нарушать канонические правила и не допустить двоеженства. Воевода отказался, на что Нифонт покинул Валахию и предрек, что тот умрет в жестоких муках, а его царство займет боярин Нягое Бесараб.

Святой попрощался с паствой и с двумя своими учениками Макарием и Иоасафом вновь, как в годы далекой юности, отправился на Святую гору в Ватопедский монастырь.

Вскоре Макарий был жестоко убит мусульманами за проповедь о Христе на площади в Фессалониках, а Нифонт с учеником тайно перебрались в монастырь «Дионисиат».

Долгое время патриарх трудился как обычный монах, исполняя самую грязную и тяжелую работу, пока в один из дней в видении братии монастыря не было открыто, что рядом с ними находится епископ Церкви Христовой.

Прославившись наставлениями и чудесами, святитель Нифонт дожил до 90 лет.

Накануне смерти он собрал всю братию обители и сделал наставления о правилах и традициях монашеской жизни, которые следует неуклонно соблюдать. Своему ученику он предсказал мученическую смерть в Константинополе за проповедь, что вскоре и исполнилось.

Приняв Святые Дары, то есть Причастившись, святитель Нифонт мирно отошел к Богу 11 августа 1508 года.

После смерти патриарха князь Радул умер от тяжкой болезни: он весь покрылся гнойными ранами, которые издавали ужасный запах. В таких страданиях он умер и был погребен в одном из монастырей, им же самим построенных. Согласно преданию, его могила в течение трех дней тряслась.

Как и было предсказано, Нягое после многих преследований занял престол валашского воеводы.

Желая выразить свою признательность святому, он послал двух игуменов и знатных сановников с дарами и грамотами в монастырь Дионисиат с просьбой разрешить перевезти мощи святителя Нифонта в Валахию. Мощи были торжественно открыты, и когда их перенесли в храм, то по всему зданию разнесся тонкий приятный аромат, а от тела начали происходить чудеса и исцеления.

В роскошном ковчеге мощи доставлены был в Бухарест и встречены воеводой.

В сонном видении правителю было открыто, что святой Нифонт простил Радула.

Нягое оставил в Румынии лишь часть мощей святителя Нифонта – правую руку и главу, а все тело было отправлено вновь на Афон в золотой раке, украшенной драгоценными камнями и эмалью.

В обители Дионисиат на Святой горе сегодня помимо останков святого хранится также его посох и саккос.

Гробница святого находится в стороне от кладбищенской церкви монастыря Дионисиат. Существует также часовня в честь святого, построенная в 1782 году.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".