Афонский монахологион: братолюбивый старец Паисий Каракалльский, который полвека лечил монахов Святой Горы

Монах Паисий Каракалльский (1873 - 10 августа 1954 гг.) - вмиру Клеанфис Боятзис, родился в деревне Сисклипо, в Киринийском районе Кипра. Любовь к Церкви и ко Христу привели Клеанфа на Святую Гору. Пришел он в обитель Каракалл в 1898 году. Монашество принял в 1901 году.

Был отец Паисий практикующим врачем, служа не только отцам обители, но и всем отцам Святой Горы, с большой любовью, вниманием и заботой. На протяжение пятидесяти лет, был старец врачем бессребренником, смиренным, братолюбивым служителем.

О нем писали: "Своим опытом превосходил отец Паисий ученых врачей. Лечил безвозмездно всех приходящих к нему, а также славился он умением быстро заживлять раны. Делал все это, по своей доброжелательности и ради духовного подвига. Монахи других святогорских монастырей отказывались от услуг ученых врачей и прибегали к помощи отца Паисия".

Рассказывают, что старец, только один раз за свое пятидесятилетнее прибывание на Афоне, покидал Святую Гору в 1924 году, отправившись по монастырским делам на остров Хиос. Его дело продолжил его собрат монах Петр, с тем же старанием и любовью.

Господь упокоил его в селениях праведных, призвав его душу 10 августа 1954 года.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".