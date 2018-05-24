Преподобный Павел Ксиропотамский, который оставил завещание для афонских монахов

Преподобный Павел, один из важнейших представителей афонского монашества, стоящий у истоков его основания.

Сын благочестивых византийских князей, по образу жизни своей "высочайший из философов", с юных лет полюбивший добродетель. Под видом нищего, покидает он Константинополь и приходит, всеми неизвестный, на Святую Гору.

Неподалеку от обители Ксиропотам, ктитором которой он был, построил святой свою аскетическую каливу, в которой, ложем, служила ему сырая земля, а изголовьем, камень.

Добродетельная жизнь сделала его чудотворцем и привлекала множество народа. На родине, куда вернулся он на малое время, стал он источником помощи в духовных нуждах.

Стремление к уединению вынуждает его покинуть местность прилегающую к монастырю Ксиропотам и поселиться у подножия Афона, где по желанию своих учеников основывает новый монастырь, в честь святого Георгия, известный сегодня, как обитель святого Павла.

Предвидел святой свой конец задолго до этого дня и готовился к нему, уча своих учеников: "имейте, дети мои и братья, любовь, добрые намерения, смирение и послушание, поскольку монах, не имеющий сих добродетелей, не должен называться монахом, но мирянином".

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".