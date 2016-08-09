Афонский монахологион: благородный иеромонах Василий Ксиропотамский, который хранил знания о древних старцах Святой Горы

Иеромонах Василий Ксиропотамский (1875 - 9 августа 1961) - в миру Михаил Влассакис, родился в деревне Вулисмени на Крите, в 1875 году. Первой грамоте обучился в деревенской школе. Его бедные родители, Пантелеимон и Каллиопа, чтобы не расходовать масло, не зажигали по вечерам лампу. Маленький Михаил, любивший учиться, днем собирал дрова, а вечером разводил костер и сидя у костра, учился. Какое-то время работал секретарем адвоката.

В монастырь Ксиропотам пришел в 1893 году. В 1896 году, духовник Михаила, старец Евгений (+1924), постриг его в монахи. В диакона рукоположен в 1896 году, а в пресвитера в 1901 году. В 1908 году избран благочинным.

Уважал и слушался своего старца, который привил ему свою любовь к богослужению и монастырю.

Старец Василий, в своем монастыре, подвизался в дьяконском и священническом служении, а также нес послушания эпитропа, представителя монастыря в Священном Киноте, секретаря, уставщика, каллиграфа, библиотекаря. В 1917 году, отец Василий, с 45 другими святогорским отцами, был изгнан французами со Святой Горы на остров Митилини. Это печальное событие, старец эмоционально описывает в своей книге, которую посвятил своему духовнику, старцу Евгению.

Особенностями его монашеской жизни, была его любовь к монашескому уставу, строгое соблюдение аскетических правил, неустанное духовное внимание.

Был он человеком внушительным и серьезным на вид, высоким, крепким и смуглым. Переживавшим всем сердцем каждую минуту спасительной связи с Богом. Был у него талант замечательного рассказчика душеполезных историй о старцах и жизни древних афонских отцов, а также знал отец Василий множество героических историй своей родины, всегда поучительных и полезных для души.

Имел отец Василий чуткое и чистое сердце. Было это видно из его умения благородно держаться и в его прекрасных каллиграфических работах, а также в чистоте и порядке в храме, кабинете и келье. Чтил Богородицу и всегда с любовью говорил о Ней. Помнил о часе смертном.

Отошел ко Господу в августе - месяце Пресвятой Богородицы. Уснул блаженным сном 9 августа 1961 года, в возрасте 86 лет. Прослужил в священном сане 68 лет, оставив после себя, на земле, нетленное сокровище духовных плодов.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".