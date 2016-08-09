Святой Пантелеймон Целитель, мощи которого частичками разошлись по всему православному миру

Великомученик и целитель Пантелеимон - один из наиболее почитаемых святых Православной Церкви, день памяти которого празднуется 9 августа. Имя великомученика призывается священниками при совершении таинства Елеосвящения, освящении воды и молитве о немощном.

Великомученик Пантелеймон родился в семье известного язычника в Никомидии (на северо-западе Малой Азии) в IV веке н.э. Он был назван Пантолеоном. Мать святого была тайной христианкой, но рано умерла. Отец отдал ребенка на обучение к прославленному врачу Евфросину.

Однажды юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая сидела рядом. Он стал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитой твари.

Юноша твердо решил, что в случае исполнения просимого, он станет последователем Христа и примет Крещение.

Ребенок тут же ожил, а ехидна разлетелась на куски.

Вскоре слава о способностях парня дошла до столицы империи - Рима. Когда отец увидел, как сын, помолившись, исцелил слепого, он вместе с исцеленным принял Крещение.

Святой Пантелеймон лечил всех, но более благоволил к – бедным и заключенным в тюрьмах. При этом он всегда говорил об Иисусе Христе, за что его ненавидели врачи-язычники.

Они и донесли императору Максимиану и Пантелеймона предали мучениям. Но пытки не лишили его жизни.

Тогда святой Великомученик был обезглавлен, а тело брошено в костер, но не сгорело в нем, и было тайно погребено христианами.

Из раны его текли кровь и молоко, а маслина, к которой он был привязан, покрылась плодами.

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру.

Глава святого Пантелеймона, как великая святыня, хранится в Пантелеимоновом монастыре на святой горе Афон.

В Одессе в Пантелеймоновском монастыре хранится часть стопы великомученика.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".