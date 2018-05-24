Афонский монахологион: усердный монах Артемий Григориатский, которому явился Спаситель

Афонский монах Артемий Григориатский (1848 - 8 августа 1941 гг.) пришел в монастырь Григориат в 1978 году, где через два года принял монашеский постриг. Исполнял разные монастырские послушания с усердием и самоотречением.

Не забывал "зачем пришел в этот мир". Никогда никого не осуждал. Ходил в бедном одеянии. Спал мало. Часто, сидел он, молясь, на своей скамье, в рясе и клобуке, а также много часов проводил в коленопреклоненной молитве в часовне Воскресения Христова. В стасидиях всегда стоял, не присаживаясь, даже в преклонном возрасте. Каждое жизненное испытание считал благословением Божиим. Случавшимся чудесам не удивлялся, считая их чем-то естественным.

От всего сердца любил он Бога и Богородицу.

Был старец простым, непоколебимым, нелицемерным, искренним, мужественным. "Бог открывается в храбрецах!" - говорил преподобный Паисий Святогорец. В молодости, вместе со своими соотечественниками, отправился он во Фракию, чтобы сражаться с турками. После предательства, бежали они на Святую Гору Афон и спрятались в Иверском монастыре. Отец Артемий, тогда Афанасий Фасулопулос, исповедался у известного духовника, отца Саввы (+1908) из скита Малая Анна, который предрек ему монашескую жизнь.

Однажды, когда жил старец в метохе своего монастыря, отправился он на рынок за покупками и вернулся с пустыми руками, поскольку раздал по дороге все деньги нищим.

Помнил отец Артемий всегда о Христе. Как-то раз, был старец болен и возроптал: "Господи, зачем я так сильно страдаю?" В этот момент явился Христос и показывая ему свои руки и ребра, сказал: "Посмотри сколько я терпел. Ради любви моей ты не потерпишь?"

Конец его жизни был христианским, безболезненным, непостыдным и мирным. Предвидел старец свою смерть и ожидал ее с надеждой на спасение. Случилось, в последние дни его жизни, гостить в монастыре митрополиту Милитупольскому Иерофею. Мирно, с четками в руках, говорит отец Артемий: "Ухожу, владыка, ухожу. Благословите, чтобы Господь меня принял своей милостью".

Владыка ответил: "Ты поправишься и мы еще увидимся". "Увидимся там, где будет нужно Его святой воле, но сегодня, проявите любовь и останьтесь, а завтра, в последний раз благословив меня, уезжайте" - сказал старец. Через два часа, причастившись Святых Христовых Тайн, предал отец Артемий душу свою Господу, со словами: "Слава тебе, Господь мой, слава Тебе". Как всегда, скупой на слова, монахологион обители гласит: "Почил в старческом приюте монастыря 8 августа 1941 года, в возрасте 93 лет".

Старец писал, обращаясь сам к себе: "Будь монахом живущим в бедности, чистоте, девстве. Пост, бдение и молитва. Чтение Священного Писания со вниманием и пониманием, с послушанием, с верой, надеждой и мудростью". Так он писал и так поступал всю свою монашескую жизнь.

agioritikesmnimes.blogspot.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".