Как на Афоне прощались со 101-летним старцем Иеремией

В Свято-Пантелеимоновом монастыре 5 августа состоялось погребение новопреставленного игумена обители схиархимандрита Иеремии (Алехина), который преставился ко Господу на 101 году жизни.

Кончина афонского старца наступила 4 августа в 14.00, она была тихой, в полном сознании и ясном уме.

За 15 минут до смерти игумен причастился Святых Христовых Тайн.

Братья монастыря и врачи, находившиеся рядом с ним в последние минуты его жизни, свидетельствуют, что отец Иеремия не переживал так называемую смертельную "агонию".

Прощальная церемония 5 августа проходила в присутствии протоэпистата Святой Горы отца Варнавы, игуменов и представителей святогорских монастырей и келий, при большом стечении монахов и мирян.

Божественную литургию и чин погребения возглавил наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископ Феогност.

Монахи из многих пустынных келий спустились в этот день, чтобы проститься с блаженным старцем.

Всю ночь у тела игумена продолжалось чтение Евангелия, которое совершали поочерёдно все насельники монастрыря..

Архиепископ Феогност прочитал над почившим разрешительную молитву. Перед началом чина «Последнего целования», в конце отпевания, ко всем собравшимся обратился схимонах Варнава.

«Теперь, когда душа блаженно почившего старца освободилась от уз тленной плоти и непрестанно обращается к Создателю всего мира Господу славы, он будет таинственно ближе к духовным своим чадам. Отец Игумен Иеремия был уже в сей жизни весь – молитва, весь – небесное созерцание. И теперь мы просим его, чтобы он молился вместе с прочими святогорскими святыми киновиархами о своей пастве и о Горе сей, о преуспеянии их в житии по Бозе, о единстве Святой Православной Церкви, о народе Божиим и о всем мире.

Пусть печаль твоих возлюбленных чад преобразится в радость, потому что они истинно обрели предстателя на небесах. Вечная тебе память, достоблаженне старче! Святая молитва твоя да пребудет с нами», - сказал протоэпистат Святой Горы.

Перед погребением мощи почившего отца Иеремии обнесли вокруг главного монастырского собора св. вмч. и целителя Пантелеимона. Старца погребли возле южной алтарной стены, где по традиции погребаются все игумены обители. По Афонскому уставу мощи схиархимандрита Иеремии были преданы земле без гроба.

Перевод с греческого agioritikesmnimes.blogspot.gr

Подготовлено с использованием материалов regions.ru

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