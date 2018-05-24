Афонский старец Иеремия: Если всегда думать о Боге, жизнь будет легкой

На 101 году жизни преставился ко Господу игумен Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне схиархимандрит Иеремия (Алехин). Жизнь и служение старца были сопряжены со многими житейскими трудностями. Дважды Иеремия находился в ссылке в лагерях, преследовался советской властью за христианскую веру, выполнял тяжелую черновую работу на заводах.

Однако лишения пережитые старцем не пошатнули в нем веру в Господа, и, получив в управление на Святой Горе обветшалый Свято-Пантелеимонов монастырь, Иеремия смог сделать из него цветущую монашескую обитель.

Публикуем некоторые из поучений старца, которые позволяют лучше понять личность Иеремии и помогут православным христианам найти ответы на волнующие житейские вопросы.

О главном в жизни

Послушание. В монастыре - игумену, братии, уставу; в миру - Евангелию и совести. Без послушания не стяжать благоволения Божьего. Без послушания не стяжать Царствия Небесного, ведь именно преслушанием оно было потеряно.

О любви

В мире оскудела любовь. И в русском человеке сегодня любовь оскудела тоже. Без любви нет самопожертвования. А какой же русский без самопожертвования? Жить и трудиться во имя блага ближнего должен русский человек. Любовью созидается и хранится мир. Без любви, веры, труда, готовности к самопожертвованию не будет Святой Руси.

О прощении ближнего

Отпустить ближнему его прегрешения - есть великая добродетель. Как бы ни было тебе тяжело, как бы тяжко не согрешил пред тобой ближний твой, но если испросил он у тебя прощения - от всея души в тот же миг прости ему, изгладь его проступок в своей памяти. Прощай ближнему твоему без остатка, и познаешь милость Божию к самому себе. Кто скоро и чисто прощает - тому и Бог скоро отпускает грехи.

Часто приходится слышать: «Я простил брату моему, но сделал заметку, чтобы в будущем не допустить подобной ошибки». Лукавое мудрование и злопамятство, скрытые личиной рассуждения. Прощайте ближним вашим в простоте, и Бог не помянет прегрешений и грехопадений ваших. Всяк человек - ложь: кается пред Богом, и вновь согрешает и падает. Но Бог милует нас, если мы каемся и снова просим прощения, и прощает, к себе призывая. Так и мы должны поступать, чтобы быть подобными Отцу нашему Небесному.

О спасении

Откройте Евангелие и посмотрите на себя в свете слова Божия, вот что поможет нам избежать риска впасть в заблуждение и прелесть. Нам кажется, что Бог забыл про нас, но он любит нас и очень хочет нашего спасения, но даже он не может нас спасти без нашего собственного на то произволения и деятельного участия. Имея греховное и неисправимое состояние, мы сопротивляемся своему спасению, поэтому Господь вынужден применять к нам горькие и болезненные лекарства.

О благодарности души

Умение быть благодарным воспитывает в человеке покорность воле Божией, облегчает путь ко стяжанию смирения, обучает молитве, помогает постичь таинство любви. Благодарная душа никогда не будет роптать на судьбу, никогда не обидит ближнего и даже не превознесется над ним, она будет прилежна к молитве и богослужению, отнюдь не тяготясь их продолжительностью. Благодарная душа не может не быть милостивой, не может ненавидеть и замышлять зло, потому что помнит оказанную ей милость и стремится сторицею воздать тем же.

Об образе мыслей

Мы живем временно. Сегодня живем, а завтра нет. Но если нас создал Бог, то о Боге мы должны думать только. Всю мысль отвратить - только о Боге думать. Тогда жизнь будет очень легкая.

О покаянии

Страсть порабощает волю человека, с насилием отвращает ум его от Бога и устремляет ко греху. Ум под действием страстей теряет божественное просвещение и помрачается суетными и нечистыми помышлениями, вместо того, чтобы приносить Богу чистую жертву хваления и благодарения. Дух человека, уязвленного грехом, перестает внимать Богу и умирает для духовной жизни, если рана не будет очищена покаянием.

Грех и страсть лишают душу дерзновения предстоять Богу в чистой молитве. Грех ранит и уязвляет и душу, так, что нередко и после покаяния душа ощущает болезненность этих ран. Благодать же, когда приходит, утешает, обновляет, просвещает и радует душу, так что она не помнит более о последствиях содеянных прегрешений. Таинство покаяния - это купель, омывающая душу и возвращающая благодать крещения, которая теряется из-за греха. Душа, имеющая опыт духовной жизни, чувствует и знает, что Господь простил ей грехи в таинстве покаяния.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".