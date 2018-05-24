Преподобный Евгений Этолийский: подвиг христианского просвещения

О святом известно, что родился он в 1595 году в небольшом горном этолийском селении Мегало Дендро. В молодости, спасаясь от жестокости мачехи, ему пришлось покинуть дом и обрести приют во Влохском монастыре. Здесь за его воспитание берется иеромонах Арсений, вместе с которым преподобный отправляется на Афон. В Ксиропотамском монастыре на Святой Горе Евгения рукополагают в диаконы.

Вскоре Арсений оставляет ученика, чтобы отправиться в паломничество по святым местам, а преподобный Евгений возвращается в Троватский монастырь.

В 1619 году совершает паломничество на Святую Землю и в городе Александрия принимает сан священника от патриарха Кирилла Лукариса. Первая литургия в сане священника им была отслужена на горе Синай.

В 1622 году святой Евгений Этолийский возвращается на родину и совершенствует свое образование в школах Трикалы и Кефалонии. В Закинфе святой попадает в ученики к Феофилу Коридалевсу. Знаменитый учитель поселил святого у себя, так как увидел в нем избранную душу. Спустя 8 лет патриарх Кирилл Лукарис призывает Коридалевса в Константинополь, и вместе с учителем переезжает и преподобный Евгений.

В Константинополе после казни Кирилла Лукариса, преподобный посвящает себя защите православия и даже лишается священнического сана стараниями пролатински настроенного патриарха Кирилла Кондариса. Новый Константинопольский патриарх Парфений возвращает святому Евгению сан, но желая избежать интриг, которые неминуемо возникали вокруг патриаршего престола, преподобный возвращается в родные края.

Здесь святой Евгений Этолийский решает посвятить себя преподавательской деятельности. В крепости Этолик он основывает школу и собирает вокруг себя множество учеников. Позже преподобный отправляется в Карпенисий где также основывает школу и учит своих последователей жизни по Евангелию.

Спустя 16 лет просветительской деятельности святой Евгений переселяется в монастырь святой Параскевы, чтобы жить уединенной жизнью, но и здесь вокруг него собираются новые ученики, и формируется школа при монастыре.

Земные дни святой Евгений Этолийский окончил 5 августа 1682 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".