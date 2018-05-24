12 фактов об афонском старце Иеремие

На 101 году жизни, 4 августа, преставился ко Господу Игумен Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин).

Расскажем о некоторых малоизвестных фактах из жизни старца.

- Старец Иеремия пострадал за христианскую веру: был сослан советской властью в лагерь за Урал, откуда сбежал и пешком добирался в Украину.

- Работал грузчиком на металлургическом заводе в Мариуполе и простым рабочим на хлебозаводе в Луганске.

- Отказался вступать в компартию.

- С началом Великой Отечественной войны снова попал в лагерь в Германии, где выполнял тяжелую работу, терпел издевательства и голод.

- После освобождения из Германии чудом избежал нового ареста, так как на вопрос советского офицера «Чем планирует заниматься в дальнейшем?», Иеремия ответил, что хочет посвятить свою жизнь Господу.

- Поступил учиться в Одесскую духовную семинарию в 41 год, а в 42 года постригается в монахи с именем Иеремия.

- Учился в семинарии вместе с будущим Предстоятелем УПЦ Митрополитом Владимиром (Сабоданом).

- Ждал разрешения подвизаться на Афоне 14 лет.

- Прожил на Святой Горе 42 года.

- Восстановил на Афоне русский Свято-Пантелеимонов монастырь, который находился в упадке.

- Константинопольский Патриарх Варфоломей наградил старца Иеремию правом ношения патриаршего наперсного креста.

- Старец отошел ко Господу на 101 году жизни.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".