Афонский старец Иеремия отошел к Господу

4 августа 2016 года, в возрасте 101 года, упокоился о Господе игумен Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря архимандрит Иеремия (Алехин).

В миру Алехин Иаков Филиппович, родился в Ростове на Дону 22 октября 1915 года, в благочестивой православной казачьей семье. Вся его семья была репрессирована большевиками. Вместе с родителями и родственниками он был сослан за Урал.

Во время Второй мировой войны попал в немецкий плен и был отправлен на работы в Германию, где провел около четырех лет. В 1957 году принял монашество в одесском Свято-Успенском мужском монастыре. В последствии, по благословению своего духовника, прибыл на Святую Гору Афон, где в 1979 году патриархом Константинопольским Димитрием утвержден в должности игумена русского афонского монастыря.

В Свято-Пантелеимоновом монастыре отцу Иеремии довелось неустанно трудиться над его восстановлением. В этот период обитель переживала период упадка. Поэтому его возрождение — это одна из главных заслуг отца Иеремии.

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Перевод "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон"