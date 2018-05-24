Мария Магдалина: первая проповедь о Воскресении Христа

Православный мир сегодня, 4 августа, отмечает день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины, которая первая из людей удостоилась увидеть Воскресшего Иисуса Христа.

Родилась святая в городе Магдала в Галилеи. Сейчас на месте этого города остался лишь небольшой поселок Медждель. О юных годах Марии Магдалины Евангелие подробно не повествует, но в Святом Писании сказано, что она вела грешный образ жизни и была одержима семью бесами. В те времена бесноватых было много: сатана, предвидя свое поражение, яростно восставал на людей. Господь исцелил Марию, и она последовала за ним, став его верной последовательницей.

Святая шла за Иисусом и апостолами селениями Иудеи и Галилеи и служила ему. Не оставила Мария Магдалина Спасителя и перед казнью. Когда Иисус шел на Голгофу, святая была рядом с ним и Богородицей, в то время как остальные ученики, испугавшись расправы, убежали и отреклись от Господа.

Магдалина сопровождала тело Иисуса при перенесении в гробницу. Когда на третий день она явилась ко гробу Господнему, чтобы по иудейской традиции помазать тело усопшего Христа погребальными ароматами, святая обнаружила, что камень отвален от пещеры, а гробница опустела. В этот миг Марию осиял яркий свет, и она увидела двух ангелов и воскресшего Иисуса. Праведница со слезами радости бросилась в ноги к учителю, но Спаситель ей сказал: «Иди к братьям моим и скажи им: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему».

Исполняя волю Господа, праведница побежала к апостолам и возвестила им: «Я видела Господа! Он говорил со мной!» «Христос Воскрес! Он воистину Сын Божий! Я видела Господа!…» — это была первая в мире проповедь о Воскрешении Иисуса Христа.

Чтобы рассказать миру о новой жизни и чуде Воскресении Спасителя святая отправилась с проповедью в языческий Рим. Там она явилась к императору Тиверию, который не поверил словам Марии Магдалины и потребовал от нее доказательств. Тогда святая взяла яйцо и со словами «Христос Воскрес!» подала его правителю. На глазах у изумленного императора белое яйцо стало ярко-красным. Именно с этого поступка святой зародилась христианская традиция дарить на Пасху яйца, как символ грядущего общего Воскресения.

Позже святая проповедовала в Ефесе (Малая Азия), а евангелист Иоанн Богослов написал со слов Марии Магдалины 20-ю главу своего Евангелия. Здесь же святая закончила свой земной путь и была погребена.

Ее мощи в IХ веке были перенесены в Константинополь и положены в храме святого Лазаря. В эпоху крестовых походов они были перенесены в Италию и положены в Риме под алтарем Латеранского собора.

На Святой Горе Афон насельники четырех монастырей хранят и свято чтут мощи святой Марии Магдалины. Так, в обители Симонопетра хранится нетленная левая рука праведницы. По свидетельствам очевидцев, которые прикладывались к мощам, рука чудесным образом сохраняет температуру человеческого тела.

Также, в афонской обители Эсфигмен хранится нетленная стопа Магдалины, и частицы ее мощей находятся в монастырях Дохиар и Кутлумуш.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".