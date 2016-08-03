Богородица "Алтарница" из Ватопедского монастыря: история чудотворной иконы

Правильно говорят, что августовский праздник Успения Пресвятой Богородицы - это летняя Пасха. Весь этот месяц посвящен сладчайшей Матери Страдавшего, Распятого и Воскресшего Христа, к которой все мы прибегаем в любую трудную минуту нашей жизни. О сладчайшая Богородица!

К "Двери райские нам отверзающей" возносим мы, в эти августовские дни, наши молитвы и поем каноны во всех храмах, от края до края всей Православной Церкви.

Одна у нас Богородица - предстательница наша перед Сыном, одна у нас Богородица - творящая миллионы чудес, одна у нас Богородица и тысячи Ее икон, а также множество храмов и монастырей в Ее честь.

Одна Богородица - хозяйка чудного Сада, здесь на Земле, где ежедневно поются Ей славные гимны.

Десятки чудотворных Ее образов находятся на Святой Горе и каждый из этих образов имеет свою неповторимую историю.

Особое место в Ватопедском монастыре, где находятся семь чудотворных икон Богородицы, занимает Ее образ "Виматарисса", то есть "Алтарница".

Вот история этой дивной иконы, дошедшая к нам с давних времен.

Этот образ и место которое он занимает в Ватопедской обители, неразрывно связан с одним чудесным событием.

Согласно преданию, икона эта, была обретена Аркадием, сыном Феодосия Великого, императора Византийской империи. Аркадий, в результате кораблекрушения, оказался на месте, где в последствии был построен монастырь, и обрел там эту икону.

Но, не благодаря своему обретению стал известен сей образ, но благодаря одному чуду произошедшему в X веке.

В те времена, в тех местах, все приморье страдало от опусташающих арабских набегов. Однажды, во время одного из таких набегов, ватопедский алтарник по имени Савва, когда арабы вторглись в монастырь, побежал в алтарь и взяв икону хранившуюся там (отсюда название "Виматарисса" - "Алтарница"), вместе с крестом Константина Великого и лампадой горящей перед образом Богоматери, чтобы спасти эти святыни от арабов опустил их в колодец.

Монастырь был разграблен и многие монахи, а вместе с ними и алтарник Савва, были взяты в плен и отправлены на остров Крит.

Прошло семьдесят лет со дня разграбления Ватопеда. Император Никифор Фока освобождает Крит. Алтарник Савва получает свободу и возвращается в обитель своего покаяния. Когда он вернулся, то понял, что спрятанная в колодце икона Богородицы и Крест, все еще находятся там. Тогда, он обращается к игумену Ватопедского монастыря Николаю и убеждает его открыть колодец.

Когда монахи открыли колодец, то увидели Крест и икону Алтарницы стоящую на воде, а рядом, перед образом, горящую семьдесят лет лампаду.

Икона была перенесена в алтарь и поставлена на горнем месте, а перед иконой поставлена лампада, которая до сегодняшнего дня, стараниями монахов монастыря, поддерживается неугасаемой. Каждый паломник может обратиться к алтарнику и попросить разрешение приложиться к этому чудотворному образу.

Крест Константина Великого был поставлен в алтаре, возле престола и находится там до сегодняшнего дня.

Каждый понедельник вечером, в Ватопедском монастыре, перед образом Виматариссы, читается молебный канон, а во вторник утром служится Божественная литургия в честь этого образа. Также, и в день чествования иконы, совершаются праздничные богослужения и крестный ход, при большом стечении клириков, монахов и мирян.

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".