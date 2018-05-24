Мария Магдалина и Афон

В монастыре Симонопетра вечером 3 августа состоится праздничная служба - Всенощное бдение, в честь дня памяти святой равноапостольной Марии Магдалины (22.07/4.08), левая рука которой, является одной из главных святынь монастыря.

Праздничное богослужение возглавит Высокопреосвященнейший Иосиф, митрополит Приконнису.

Особое место среди святынь составляющих сокровищницу Симонопетрского монастыря, занимает левая рука равноапостольной Марии Магдалины.

Рука этой святой нетленна и благоухает. Те, кто прикладываются к ней, свидетельствуют, что она теплая и сохраняет температуру человеческого тела.

В обители Симонопетра, благодаря многим чудесам, происходящим у мощей святой, равноапостольная Мария, считается братией монастыря второй заступницей обители.

Священные мощи мироносицы Марии, из Ефесса в Константинополь, были торжественно перенесены императором Львом VI, Философом, в 890 году, и положены в монастыре святого Лазаря.

В настоящее время известно о нахождении мощей Марии Магдалины в следующих афонских монастырях: Симонопетра (рука), Эсфигмен (стопа), Дохиар (частица) и Кутлумуш (частица).

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".