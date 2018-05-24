Ильинский скит на Афоне: два Паисия и предсказание

На Святой Горе Афон при монастыре Пантократор уже два с половиной века ведет свою историю скит в честь святого ветхозаветного пророка Илии. Обитель в 1757 году основал преподобный Паисий (Величковский).

Жизнь преподобного неразрывно связана с историей становления Ильинского скита на Афоне. Уроженец Полтавы Паисий (Величковский) с ранних лет зачитывался творениями святых отцов Православной Церкви. Богоугодное чтение породило в душе молодого человека стремление к монашеской жизни. В 24 года преподобный приезжает на Афон, и селится в пустынной кельи Кипарис при монастыре Пантократор. Однако жить в полном отшельничестве у монаха не получается. Вокруг Паисия (Величковского) собираются послушники, и вместе с ними преподобный переходит в келью святого равноапостольного царя Константина, где принимает священнический сан и становится настоятелем небольшой монашеской общины.

Со временем послушников вокруг отца Паисия становится еще больше, тогда с благословения Святейшего Патриарха Серафима, преподобный вместе с братией переходит в другую келью Пантократора, где основывает скит в честь пророка Илии.

Поселившись здесь, Паисий (Величковский) начинает активно заниматься строительством храма, келий, и сам трудится наравне с братией. Вскоре в Ильинском скиту собирается 60 монахов, и у братии возникают трудности с питанием и расселением. Тогда преподобный Паисий решает покинуть скит вместе с послушниками и переехать в Валахию (историческая область, расположенная на юге современной Румынии). В скиту остается 17 человек, однако Паисий (Величковский) предсказал, что вместо него в скиту появится другой Паисий, при котором обитель возвысится и устроится.

Уже по отбытии преподобного Паисия (Величковского) Ильинский скит продолжает пополняться монахами преимущественно из числа бывших запорожских, черноморских и задунайских казаков. Стараниями казаков скит расстраивается, появляется соборная церковь святого пророка Илии.

С 1820 по 1830 гг. скит приходит в запустение. В обители остаются всего 8 монахов. Виной всему греческое восстание, за которое турки стали мстить грекам и преследовать христиан.

Новый виток возрождения Ильинский скит переживает в 1841 году, после того, как игуменом обители избирается Паисий II. Наместник скита достраивает храм в честь святого Митрофана Воронежского чудотворца, облагораживает постройки обители, возводит новый корпус с 15 кельями. Спустя еще несколько лет в Ильинском скиту появляются новые корпуса, пекарня, кухня, канцелярия, расчищаются земли для огородов, сада, виноградников. Скит становится цветущей афонской обителью.

После кончины Паисия II, в ските сменилось три игумена, а в 1887 году настоятелем Ильинского скита становится архимандрит Гавриил, уроженец Киевской губернии. Именно он перестраивает главный собор обители, который пострадал от землетрясения.

В начале 20 века в скиту подвизались более 500 монахов, однако Первая мировая война и революция в России отразились на положении скита – средства от ктиторов перестали поступать, и в 1961 году в скиту насчитывалось всего 10 монахов.

На сегодняшний день Ильинский скит населяют греческие монахи. В обители хранятся почитаемые христианские святыни: часть Животворящего Креста Господня, левая стопа Апостола Андрея Первозванного, ризы Спасителя и Божией Матери, частицы мощей Иоанна Крестителя. Также в Ильинском скиту хранится чудотворная Тихвинская икона Богоматери и образ Богородицы «Млекопитательница».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".