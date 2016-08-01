14 рукописных текстов святого Паисия Святогорца вышли в новой книге "Душеполезные рассказы"

Книга содержит четырнадцать историй, вышедших из-под пера святого старца Паисия и публикуемых впервые.

В прологе "Душеполезных рассказов", пишет иеромонах Паисий, духовник женского монастыря святого Илариона Аридеас: "Был, как помню, ноябрь 1975 года.

По прошествии всего нескольких месяцев со дня моего монашеского пострига, отправился я из монастыря Ставроникита в Афониаду (афонская академия), и, по своему обыкновению, заглянул в каливу Честного Креста, к отцу Паисию. Нашел, тогда, старца Паисия, в его аскетической келье, пишушим. Писал он не отвлекаясь, без перерывов, потому в какой-то момент я спросил его, по своему скудоумию: "Отче, вы совсем не задумываетесь над тем, что пишите?" А он ответил: "Слово Божие рождается, а не сочиняется".

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".