Афонский монахологион: милостивый старец Гавриил Карцанас, который соблюдал строгое монашеское правило до глубокой старости

В миру Георгий Карцанас, родился в Арфаре Мессинийской, в 1877 году, в многодетной и благочестивой семье. Пришел в 1896 году в каливу святого Георгия, относящуюся к скиту Святой Анны. Пострижен в монашество старцем Герасимом (+1917) в 1899 году. Рукоположен в диакона и пресвитера в 1901 году. Позже, назначен был духовником. Подвизался вместе со своими тремя братьями по плоти: иеромонахом Серафимом (+1966), Дионисием (+1959), монахом Хрисостомом (+1941).

Как рассказывают, относился старец очень строго к себе и с большой любовью к другим. Был он известным и очень хорошим иконописцем, милостивым и гостеприимным монахом. Многие старые монахи вспоминают с восхищением его авраамово гостеприимство.

Замечательным было и то, что четверо из восьми братьев посвятили свою жизнь Христу. Никогда между ними не было панибратства, но старшие братья со строгостью относились к младшим.

Старец Херувим рассказывал об отце Гаврииле, что "мнение его всегда имело вес, относительно общих дел скита". Имел он образцовую точность в своей монашеской жизни. Требовал от своих послушников полного повиновения. По отношению к родным братьям, это правило не было исключением.

Когда некоторые, из братии скита святой Анны, предложили построить новые дороги, отец Герасим сказал на собрании старейшин скита: "Отцы, эти трудноподъемные и крутые тропы нашего скита, многим нашим отцам, помогли достичь святости, благодаря тяжкому труду. Итак, не будем искать легких путей, если хотим следовать по их стопам". Тогда вся братия скита полностью согласилась с ним.

Перед ежедневной ночной службой небольшое землетрясение сотрясало его келию, от многих земных поклонов. Строгое монашеское правило он соблюдал до глубокой старости, без малейшего попущения. Старец первым всегда приходил на богослужение. В Великий пост молитвенное правило его усугублялось. Службы в каливе совершались с вниманием, благоговением и точностью.

Ежедневно читался Акафист и канон Пресвятой Богородице, а также каноны святой Анне и святому Георгию. После службы никто не отдыхал, но, до рассвета, все готовили трапезу и слушали жития святых, после чего все шли на свои послушания.

Почил старец 29 июля 1956 года.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".