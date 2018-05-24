Записки о путешествиях по Святой Горе Афон 70-80-х гг.

Распахнутая дверь ведет в маленький дворик. Когда-то, очень давно, этот двор принадлежал людям, сейчас же он принадлежит природе, ее деревьям и кустарникам. Всюду обрушившиеся стены и зияющие пустотой окна. Огромная дверь ведет внутрь - железная, с тысячей украшений, она сохраняет дистанцию от посягательств плюща, который повсюду: на деревьях, стенах, дверях, в полуразрушенных оконных проемах.

Когда-то, в этих комнатах, должно быть был архондарик или гостиница. Сейчас же, только плющ на стенах распростер свои щупальца, покрыв осыпавшуюся штукатурку зеленым ковром. Растворившаяся в тени зелень - сильная, хищная и бесцеремонная. Помощники времени: деревья, цветы и вьющиеся кустарники. В скиту святого Андрея, на заднем дворе, оставил человек природе, на многолетнее владение, свои труды. Время ревностно поглощает то, что ему принадлежит и стирает все следы. Отголоски былой славы, ушедшей эпохи, древней, но вечно живущей веры. Сейчас эти руины и следы человеческой деятельности, поскольку только природа трудится тут и возводит новые ветви и новые цветы и новые ограждения и возвещает новое умирание и новую весну и новые плоды и рождает листья, становятся магическими и трудноразличимыми. Определенно, они ожидают того майского дня и тех новых пришельцев, что начнут все заново, следуя по старым утомленным следам давно ушедших.

В русский скит войти невозможно. Двери заперты, и железные засовы держатся крепко. Огромные стены и высоко расположенные окна защищены непроницаемой зеленой массой плюща с шипами и гнездами змей среди тенистых корней. В тех местах, где редкие листья позволяют голубому небу радовать глаз, теплое и радостное солнце посылает немного своих благодатных лучей, блеском своим, играя на листьях, меняя их цвет, даря им новые силы.

Дальше, солнечных лучей все больше. Есть места, где деревья расступаются и позволяют увидеть, вдалеке, другие склоны и скиты, другие купола и другие руины. В зелени утопают эти холмы. В русском скиту, что находится в столице Святой Горы - конак большого монастыря святого Пантелеимона - остановилось время, и завтрашний день его не определен и скрыт. Тление господствует здесь, но взгляду открываются немногие хорошо сохранившиеся фрагменты зданий, отзвуки былой славы, ожидающие прикосновения рук тех, кто их освободит и вновь оживит их прежний цвет. Может и они приобретут прежний вид и облик того дня, когда последние обитатели этого места, хорошо заперли его и растворились в пространстве и времени, в духе и в смысле своего предназначения.

Монастыри Ватопед и Пандократор

Пешая прогулка из Кариес в Ватопед. Хорошая дорога среди густых дубовых лесов, поднимающаяся вверх, измеренная тысячами шагов. Позади видны скитские купола. Цвета на любой вкус: красный цвет, блеск зданий и зеленый цвет, зеленый и синий, а в дали море и солнце играет своими лучами на колокольне и блеск крестов и мрамора. Все цвета живые и люди идут и исчезают вдалеке. Перед нами густой и девственный лес. Дорога теряется из виду в густой листве и медленно, погружаясь в зелень, тонут жилища и скиты.

Свежесть и родники пересекают нам путь. Иногда в виде болотца среди кустарников, а местами превращаясь в поток. Источники в тени платанов, и богатство зелени вокруг радует глаз. Церквушки и скиты пустынножителей, когда-то полные жизни места. Проезжает автобус «Кариес - Иверский монастырь» и сигналит - звук, не сочетаемый с этим местом. Возможно, везет новых туристов или паломников, а возможно и тех, кто решил продолжать тысячелетнюю традицию здешней жизни и молитвы.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".