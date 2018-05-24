Афонский монах рассказал о духовных подвигах украинского святого, которого прославили в Киево-Печерской лавре

Член духовного собора афонского Свято-Пантелеимонового монастыря иеромонах Кирион рассказал о духовных подвигах украинского писателя и афонского подвижника Иоанна Святогорца (Вишенского).

Cегодня во время Божественной литургии в Киево-Печерской лавре состоялось прославление в лике святых известного украинца.

«В день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, во времена которого был основан наш монастырь Ксилургу, хотелось бы передать Вам благословение наших соотечественников, которые подвизаются на Святой Горе, которые молятся за свое отечество, в том числе за всех вас.

В этот день мы прославляем память святого Иоанна (Вишенского), который был родом с Львовщины. В свое время он в молодости ушел из мира сего, чтобы не вернуться больше и предаться полностью монашеским подвигам.

Чтобы очиститься от страстей ветхого человека, стяжать в себе качества нового человека во Христе, молиться за свое многострадальное отечество.

В этом подвиге на Святой Горе, пробыв около 40 лет, восходя от силы в силу, от родичества к просвещению, от просвещения к обожению.

И в свое время промыслом Божьим он был призван для защиты православной веры в свое отечество на юго-запад Руси, где он с большой пользой для своей души, для душ православного народа, потрудился как полемист, публицист, как путеводитель душ человеческих.

Он обрел то невозмутимое во Христе состояние души, когда смог принести пользу и себе и ближнему. Промысел Божий через местоблюстителя патриаршего престола Константинопольского Мелетия Пигаса в 1596 году его и игумена русского монастыря Старого Русика призвал для противостояния тогдашнему давлению со стороны католицизма и унии.

Он, будучи насельником нашего монастыря, принес свет благочестия в ваши края. С пользой для души потрудился он, игумен Матфей, а также будущий игумен Старого Русика Киприан Острожанин.

После плодотворных трудов вернулся опять на Святую Гору, где почти в полном затворничестве провел остатки своей жизни.

Сегодня будет прославление его в лике святых. Уроки истории повторяются: сегодня наша Православная Церковь обуревается расколами, разные деятели пытаются отторгнуть от паствы овец, и увлекают и себя и их в бездну ада.

Наше пожелание святогорцев – держитесь канонического Митрополита Онуфрия. Его единственного на Святой Горе знают как канонического пастыря, которого знает и вся полнота Православной Церкви. Это наше пожелание святогорцев. Храни вас всех Господь!», - сказал иеромонах Кирион.

Как сообщалось, сегодня в Киево-Печерской лавре была совершена последняя заупокойная лития о монахе Иоанне (Вишенском), после чего было прочитано решение Священного Синода УПЦ от 20 июля 2016 года (Журнал №29) о причислении его к лику святых.

Днем памяти преподобного Иоанна Святогорца (Вишенского) станет 29 июля по новому стилю.

Как известно, преподобный Иоанн (Вишенский) (1550-е - 1620-е гг.) - выдающий украинский писатель, произведения которого легли в основу создания украинской полемической литературы в XVII веке.

Он написал 16 посланий с Афона, в которых защищал чистоту веры и истинность Православной Церкви. Вишенский участвовал в реформировании православного монашества в Украине, содействуя переводу православных монастырей на афонский устав. Благодаря этому они стали центрами, вокруг которых развивалась украинская культура и духовность.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".