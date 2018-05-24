Афонский монахологион: благочестивый старец Феофилакт Неаскитйотис, которому святые отвечали на мольбы

После Карульи, посетил я пещеру Святой Троицы, недалеко от монастыря святого Павла. Здесь, я последовал по стопам старца, который из русского монастыря, на целые семь лет, ушел в Карулью, а затем три года подвизался в пещере Святой Троицы.

Для тех, кто путешествуют кораблем, пещера эта видна со стороны моря, в промежутке между монастырем святого Павла и Новым Скитом.

Я поднялся по извилистой и крутой тропинке, начинающейся почти у самой верфи обители святого Павла. В Новом Скиту встретил я старца Феофилакта, благочестивейшего монаха, носителя исихастской традиции, в прошлом послушника известнейшего архимандрита Иоакима Специэри, жившего на склоне своих лет в Новом Скиту, и написавшего, подобно авве Зосиме, книгу о пустыннице Фотинии, а также опубликовавшего аскетические труды святого Исаака Сирина.

Кроме того, старец Феофилакт был связан со старцем Иосифом Пещерником-исихастом и его сопровождением, обучаясь у него умной молитве. Почитал старец, особо, святых Бессребреников, икона которых находилась в его кельи, и перед которой он просил у святых немного масла для их лампады и Бессребреники исполняли его просьбу. Также, просил их освободить его от дьявольских нападок, когда молился он, по своему обыкновению, всю ночь с четками, прося о нуждах людей, и святые отвечали на его мольбы.

Старец Феофилакт помогал старцу Софронию петь во время литургии в пещерном храме Святой Троицы. Пишет старец Софроний в своей книге: «Когда был я в пустыне и сам совершал литургию, был со мной один монах, приходивший чтобы отвечать на прошения ектений, читать апостол и оказывать различную помощь, а также присутствовать на литургии вместо народа – тогда, ни я и ни он, не чувствовали отсутствия людей. Весь мир был с нами, мир и Господь, Господь и вечность».

Речь здесь идет о старце Феофилакте.

Когда спросил я его о старце Софронии, то он заплакал от волнения, расспрашивал о том, что я знаю о его жизни, рассказывал, что тот советовал ему, как духовно помогал ему. Несколько раз повторял мне: «Старец Софроний – святой». Просил передать ему свое почтение. Но и старец Софроний, когда я передал ему приветствия от старца Феофилакта, обрадовался, и с любовью и уважением говорил о благочестии монаха Феофилакта.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".