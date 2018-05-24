10 духовных советов афонского старца Ефрема Филофейского





1. Блюдите ваши помыслы. Пусть внимание ваше будет сосредоточено, главным образом, на стяжании смиренных мыслей. Ибо смирение спасает человека, и является целью всех духовных стремлений.

2. Без внутренней бдительности, очищение души и тела не возможно, так что даже Бога не сможем принять мы ни умом, ни сердцем.

3. Многие вещи повергают нас в печаль, однако блажен тот, кто с терпением и благодарностью принимает скорби временной жизни.

4. Будь осторожен, дитя мое, чтобы не осудить ни одной души, поскольку от осуждающего отступает Бог и он впадает в еще больший грех. Господь попускает такое падение, чтобы научить нас любить страждущего брата.

5. Всех нас покрывает милость Божия, но если мы возгордимся, забирает Бог свою благодать, и становимся мы хуже других!

6. Одно дело ты осуждаешь, и другое, когда тебя мучают помыслы осуждения. Осуждение - это ужасная страсть, но когда ты страдаешь от помысла осуждения и борешься с ним, тогда будешь награжден Господом.

7. Не осуждайте друг друга, поскольку поступая так, вы нарушаете евангельскую заповедь, а «за каждое преступление и непослушание и награда соответствующая». Разве не видите вы, что осуждающий впадает в гордыню, и что всякого «возвышающего себя, смирит Господь».

8. Должны мы терпеть недостатки ближнего. Кто из нас совершенен? Кто может похвалиться тем, что сберег свое сердце незапятнанным? Следовательно, все мы больны. А тот, кто осуждает своего брата, не чувствует себя больным, поскольку больной больного не осуждает.

9. Осуждение - серьезный грех, а также серьезным грехом является нетерпение к недостаткам и слабостям ближнего.

10. Любите, не замечайте недостатков ближнего, терпите, не гневайтесь, не раздражайтесь, прощайте друг друга, чтобы уподобиться нашему Христу и удостоиться пребывания рядом с Ним в Его Царствии.

pemptousia.gr

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".