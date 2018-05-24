Воспоминания игумена афонского монастыря о старце Георгии

Старец Георгий часто приходил в монастырь, чтобы отстоять ночную службу и послужить литургию. У нас была возможность познакомиться с его мудростью, простотой, благоговением и большой любовью - достоинствами свойственными истинно духовному человеку.

Был 1979 год. Прошло лишь два года с момента моего назначения игуменом одного из самых многострадальных монастырей Афона, когда нас посетил старец Георгий, накануне дня памяти святого Георгия. Поникший, скорбный и безутешный, сообщил он мне причину своих страданий.

Неспокойное море помешало лодке доставить рыбу для праздника и ему нечем угостить паломников и таким образом почтить святого. Тогда мы предложили ему всю рыбу, которая была у нас заготовлена для праздничной монастырской трапезы. Он принял ее, стал на колени перед входом в монастырь с благодарностью и пожеланиями.

Сразу же после его ухода, не успел еще старец пересечь границы монастыря, как прибыл монах Г. и принес рыбу, которую поймал в Калиагре, чтобы пожертвовать ее монастырю - ровно столько рыбы, сколько мы отдали старцу Георгию. Через несколько дней старец пришел опять, чтобы поблагодарить. Поставил свечу перед иконой Преображения и пожелал, чтобы наша обитель никогда ни в чем не нуждалась.

Как-то прислал отец Георгий одного неизвестного бедняка, чтобы тот получил милостыню в монастыре. В те времена обитель переживала один из самых тяжелых этапов своей жизни, после долгого периода запустения. В кассе было не более ста драхм. Эконом протестовал, но деньги были отданы бедняку с убеждением, что наша милостыня привлечет милосердие Божие. Когда нищий ушел, один неизвестный паломник вызвал меня к входу в обитель и поспешно передал мне в руки конверт, содержимым которого оказалась сумма в тысячу сто драхм!

Пораженный количеством денег, я вычел из пожертвования сто драхм и послал монаха догнать бедняка, чтобы отдать ему этот излишек. Мы осознали тогда, насколько скорая на воздаяние Пресвятая Богородица. Когда же старец Георгий пришел служить в субботу, не будучи осведомлен кем-либо о случившемся, подошел ко мне и говорит: «Видишь, когда дает одна рука, Богородица возвращает в несколько раз больше другой».

Последними его словами, обращенными ко мне во время его последнего визита в монастырь, были: «До встречи! Более не свидимся».

До встречи в Небесном Иерусалиме!

Архимандрит Христодул

Игумен монастыря Кутлумуш

koutloumous.com

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".