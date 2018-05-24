Почему Святая Гора называется - Афон?

О восточном и самом крайнем из трех пальцев Халкидикийского полуострова, упоминают в своих работах: Фукидид, Диодор Сикилиот, Иродиан и Стефан Византийский. Некоторые из них, именуют эту часть полуострова - «Ακτή» (мыс), другие же, а именно, два последних автора, используют термин «Αιγιαλός», то есть взморье (морской берег).

Однако, это место, с античных времен, также известно под именем «Афон». Название это, первоначально, относилось только к восточной части халкидикийского полуострова, но позже, древними авторами, так именовался весь полуостров.

Наименование «Афон» считается самым древним и связано с именем мифического фракийского гиганта Афона, по легенде погребенного богом Посейдоном под громадной скалой, брошенной на гиганта во время битвы титанов, в результате чего и образовалась одноименная гора.

Другое название этого места - Святая Гора, неотъемлемо связанное с монашеским подвигом, появилось в средний византийский период, в последней четверти X века от Рождества Христова, и окончательно укрепилось, примерно, в середине XI века, сохраняясь до сегодняшнего дня.

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Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".