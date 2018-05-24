Афонский монахологион: человеколюбивый монах Аввакум Иверит, конец которого был мученическим

В миру Афанасий Гусис, родился в бедной семье в Редесто, в Восточной Фракии, в 1892 году. В восьмилетнем возрасте осиротел и вместе с одним своим родственником пришел на Святую Гору, где в течение двенадцати лет нес послушание в Иверском монастыре. В 1924 году принял монашеский постриг и следующие двенадцать лет провел на подворье Иверского монастыря в Спарте.

С Иверского подворья, в 1932 году, перешел в монастырь Сорока мучеников. Затем, по причине бедности, а также по любви своей к людям, ходил он из монастыря в монастырь, из деревни в деревню, чтобы помочь нуждающимся и больным.

Помогал, сострадательный и доброжелательный монах, всем страждущим. Во время войны, рискуя своей жизнью, спас многих британских солдат. Благодаря своим богатым медицинским знаниям он вылечил множество больных. Был знаком с разновидностями трех тысяч трав. Добросовестный, неутомимый, был всегда готов прийти на помощь. Отличался этот добродетельный монах своим милосердием. В 1940 году поселился отец Аввакум в монастыре святых Бессребреников в Парноне. Не вкушал никогда мяса, довольствуясь небольшим количеством травы.

Конец этого человеколюбивого иверского монаха был мученическим. По неизвестным причинам его схватили бандиты, отрезали ему левую ногу и смертельно ранили в сердце, в сердце, которое с малых лет посвятило себя Богу, совсем не думая о себе. Представился отец Аввакум 25 июня 1942 года, в день памяти святой праведной Анны. Многие скорбели об этой утрате и говорили: «Отца Аввакума не брали пули, потому, по-видимому, его убили ножом».

Перевод с греческого "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".