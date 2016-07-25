В Киево-Печерской лавре показали жизнь афонских монахов (фото)

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры 24 июля открылась международная фотовыставка, посвященная истории Святой Горы «Путешествие на Афон».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, экспозиция выставки представляет собой несколько тематических разделов, которые рассказывают о быте насельников Святой Горы, архитектуре монастырей Афона, природе монашеской республики и почитаемых православных святынях, которые хранятся в храмах Афона.

«Атмосфера на Святой Горе преисполнена Божией благодати. Каждый, кто хотя бы один раз ступал на пристань Афона, понимает, о чем я говорю. Это ощущение того, что весь мир остается позади, и ты пребываешь на другом пути. Я вижу, что многие посетители выставки - женщины. Согласно уставу, вы никогда не сможете побывать на Афоне, но благодаря фотографиям вы сможете познакомиться с Афоном и увидеть хотя бы внешнюю часть духовного подвига афонских отцов, которые денно и нощно молятся за весь мир», - подчеркнул управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Также на фотовыставке можно увидеть портреты афонских старцев.

«На выставку я попала случайно, но очень рада, что Господь привел меня сегодня в храм, и дал возможность увидеть, как живут люди, которые делом всей своей жизни выбрали служение Богу. Даже через фотографии можно ощутить ту святость, которую источает каждый камушек на Святой Горе, каждая морщинка на лице старца. Представляю, какие чувства охватывают человека на Афоне. Даже природа на горе, как будто бы не из этого мира… такое впечатление, что на Афоне земля сходится с небом», - рассказала посетительница выставки Диана Филатова.

В свою очередь, организатор выставки - директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило, рассказал почему 1000-летний юбилей древнерусского монашества на Святой Горе очень важен для Украины.

«Духовное наследие Афона неразрывно связано с Украиной. Именно под влиянием афонской монашеской традиции в Киевской Руси начали формироваться монастыри, которые стали очагами культуры и просвещения. Радостно, что сегодня мы все имеем возможность прикоснуться к наследию и святости Афона посредством фотографий»,- отметил Сергей Шумило.

На открытии фотовыставки состоялась презентация книг Свято-Пантелеимонового монастыря Святой Горы и Международного института афонского наследия в Украине. Также все присутствующие могли услышать уникальные афонские песнопения в византийской традиции.