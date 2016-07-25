10 фактов о преподобном Иоанне (Вишенском)

1. Преподобный Иоанн (Вишенский) 40 лет подвизался на Святой Горе Афон.

2. Был назван Вишенским, так как родился в городе Судовая Вишня (территория современной Львовской области).

3. Стал основоположником украинской полемической литературы.

4. Был активным борцом с Брестской унией.

5. Написал с Афона в Украину 16 посланий, в которых обличал епископат и духовенство, отступившее от православия.

6. Реформировал монастыри Западной Украины по афонскому уставу.

7. Последние годы жизни провел в пещерном затворе, принимая раз в неделю просфоры и святую воду, которые ему спускали к его наскальной пещере на веревке.

8. Даже в советское время послания преподобного Иоанна входили в школьную программу и были едва не единственным источником, из которого советские дети могли получать духовные знания.

9. Выдающийся украинский писатель Пантелеимон Кулиш называл Вишенского «афонским апостолом».

10. При жизни старца Иоанна именовали «блаженным». Свидетельства об этом сохранились в архивных документах Собора 1621 года, прошедшего в Луцке под председательством Киевского митрополита Иова (Борецкого).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".