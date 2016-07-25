О Иване Вишенском - доктор филологии Петр Билоус (мнение)

Священный Синод Украинской православной Церкви 20 июля этого года канонизировал украинского писателя Ивана Вишенского. Это известие лично для меня стало приятной неожиданностью.

Я сорок лет рассказывал студентам-филологам об этом необычном писателе, преподавая древнюю украинскую литературу, написал несколько научных статей о его творчестве. Считаю, что за свою подвижническую деятельность и проповеди христианских ценностей уроженец Галичины, один из афонских мудрецов, вполне заслуживает называться святым.

С историко-литературной точки зрения, Иван Вишенский принадлежит к числу самых ярких писателей-полемистов конца XVI - начала XVII в., потому-то его значение в истории украинской литературы незаурядное: это самобытная творческая личность, перманентное влияние которой ощущается в сатирических и публицистических произведениях писателей XIX - ХХ в. - Тараса Шевченко, Ивана Франко, Николая Хвылевого, Евгения Пашковского.

Редко кто из украинских литераторов, живых и мертвых, сумел совместить в оригинальном стиле эмоциональный пыл и крепкую веру, страсть и убеждения, добывая из слова художественную энергетику, способную удивлять, поражать, влиять. Это удалось сделать Ивану Вишенскому. В то же время он явил себя и как интеллектуал своего времени, чья компетенция достигала религиозных, культурных, образовательных, философских, этических, богословских пластов. Именно этим он может быть интересен нашим современникам, которые ищут источники тех ценностей, что всегда в почете у людей честных, совестливых, умных, добрых.

Хотя Иван Вишенский большую часть своей жизни провел на Святой Горе Афон как монах-подвижник, однако он был непреклонным, горячим патриотом земли украинской, которой желал добра и социальной справедливости. Мыслями и чувствами он летел в Украину, передавал свои произведения на родину, как своеобразные завещания, лелея мечту о сообществе, где все равны и достойны своей веры и светлых стремлений.

Нам, ныне живущим, может быть не во всем понятен книжный язык произведений Ивана Вишенского, конфессиональная ситуация тех далеких времен, но сегодня мы способны воспринять гуманистический пафос его пылких посланий, которые до сих пор пробуждают в душе любовь к человеку и обращаются к совести каждого из нас.

Петр Билоус, доктор филологии, профессор г. Житомир.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".