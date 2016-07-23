На Афоне отметят день памяти всех святых Ватопедской обители

Весь православный мир и монастырь Ватопед на Святой Горе Афон 23 июля отпразднуют день памяти всех Ватопедских святых.

Согласно преданию, монастырь Ватопед на Афоне в том виде, в котором он существует сейчас, был построен около 972-985 гг. Антонием, Николаем и Афанасием – богатыми и знатными людьми, которые приняли монашеский постриг и стали учениками преподобного Афанасия Афонского.

В этом древнем монастыре просиял целый сонм святых. Так, в Ватопеде подвизался преподобный Максим Грек, который в 1515 году отправился на Русь, по просьбе великого князя Василия III, для перевода книг. Выучив русский язык, он занялся переводом Псалтыри. Здесь же обитал иеромонах Лаврентий Дзангаролос, который активно возрождал монашество на Крите.

Много лет в монастыре Ватопед проживал святой Савва Сербский – первый архиепископ Сербской Православной Церкви и Геннадий II Схоларий патриарх Константинопольский, который первым занял эту кафедру после падения Византийской империи. В обители нес свой молитвенный подвиг преподобный Геннадий Дохиар, чей сосуд Богородица наполнила маслом, явив святому великое чудо.

Всего в монастыре жило шестьдесят шесть прославленных Церковью подвижников.

В монастырской братской усыпальнице хранятся кости умершей братии более чем за тысячелетие. По афонскому обычаю останки каждого погребённого монаха через три года откапывают и кости переносят в общую усыпальницу. По цвету костей судят о загробной участи умершего: если они желтоватые, значит, преставившийся брат особенно угодил Господу. Если останки не разложились полностью, то их снова зарывают в землю, а братия монастыря усугубляет свои молитвы о почившем.

В обители хранятся особо почитаемые христианские святыни, среди которых часть Животворящего Креста Господня и честной пояс Пресвятой Богородицы.

В монастыре пребывают чудотворные иконы Божией Матери: «Закланная», «Провозвестительница», «Ктиторская» (Виматарисса), «Елеоточивая» (Дохиарисса), Парамифия (Отрада и Утешение), «Всецарица», и чудотворный образ Богородицы «Устреленная» над вратами монастыря.

Кроме того, в монастыре находятся честные главы свт. Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Модеста Иерусалимского, Иакова Персянина, ктиторов обители прп. Николая, Афанасия и Антония и вмч. Меркурия, правая рука ап. Андрея Первозванного, частицы мощей Иоанна Предтечи, ап. Варфоломея, первомч. архидиак. Стефана, вмчч. Пантелеимона, Прокопия, Димитрия Солунского и Феодора Стратилата, сщмчч. Харалампия и Андрея Критского, мчч. Трифона, Кирика, Сергия, Вакха, вмцц. Екатерины и Марины, мцц. Параскевы, Пелагии и Феодосии, прав. Иоанна Милостивого, прп. Евдокима Ватопедского Чудотворца и других святых.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".